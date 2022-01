Yara, i legali di Bossetti: "Di nuovo respinta la richiesta sui campioni del Dna" - BergamoNews

Inammissibile. Così la Corte d’Assise di Bergamo ha dichiarato la richiesta di conoscere lo stato e il luogo di conservazione dei campioni di Dna oggetto di confisca, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione il 26 luglio 2021 in relazione alla richiesta degli avvocati di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio.

Lo hanno reso noto i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini nel corso della trasmissione Iceberg di Telelombardia. “La Corte di Bergamo probabilmente pensa di essere superiore alla Corte di Cassazione, se i principi di questa vengono disattesi – commentano gli avvocati -. Se pensano che la difesa abbandoni per stanchezza si sbagliano di grosso. Stiamo già lavorando al quinto ricorso. Per noi è fondamentale conoscere questo stato di conservazione perché come è noto affinché si possano fare delle analisi sul dna occorre che questo sia stato conservato a temperatura costante e sotto lo zero così com’era custodito al San Raffalele di Milano prima della confisca”.

Bossetti ha anche inviato una lettera alla trasmissione in cui scrive: “Sono confinato, trattenuto dentro queste mura che ogni giorno mi stanno sempre più strette, continuo nel vedermi la dignità disconosciuta, disprezzata, calpestata e i miei diritti fondamentalmente ignorati e violati”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!