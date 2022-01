Treviglio, torna il Luna Park. Il sindaco avverte: "Controlli anti-Covid, saremo intransigenti" - BergamoNews

Treviglio. Prudenza e buon senso, ma il Luna Park aprirà. Dal 12 febbraio al 13 marzo, nel piazzale di TreviglioFiera, a due anni di distanza da quello del febbraio 2020, interrotto per la prima drammatica ondata della pandemia.

Lo comunica il sindaco Juri Imeri: “Abbiamo rinviato le decisioni per avere un quadro aggiornato della situazione sanitaria e delle normative – spiega -. La presenza di un’area attrezzata e delimitata ha agevolato la decisione finale, perché renderà possibile il controllo degli accessi che avverranno con green pass rafforzato, mascherina e con numeri contingentati. Se abbiamo deciso di organizzare il Luna Park – continua – è perché ci sono premesse e condizioni per farlo, anche grazie alla massima disponibilità dei giostrai e dei dipendenti comunali e al buon andamento della campagna vaccinale. È poi giusto che si possa garantire il lavoro dopo due anni di sofferenze ed è giusto offrire una opportunità di svago, socializzazione e divertimento alla cittadinanza, peraltro in un anno cosi particolare per la città”.

Il sindaco chiude con una riflessione: “Monitoreremo la situazione costantemente, sia in termini di evoluzione della normativa e della situazione sanitaria, con la possibilità di adottare ordinanze o atti che aumentino le cautele, sia in termini di rispetto delle regole. E voglio essere chiaro sin da subito: alla polizia locale e alle forze dell’ordine chiederemo di essere intransigenti, perché non vogliamo e non possiamo permettere che i comportamenti sbagliati di pochi condizionino la possibilità di svago di tanti”.

È invece rinviata a inizio febbraio ogni decisione rispetto alla presenza il 27 e 28 febbraio delle bancarelle della Fiera della Madonna delle Lacrime nel centro della città.

