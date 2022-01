Schindler's list, Harry Potter o Tartarughe Ninja? La tv del 27 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 27 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “L’attenzione” e “Il gusto di vivere”.

Nel primo, Doc si trova in diretta competizione con il nuovo primario e si prende diversi rischi, ma ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico.

Nel secondo, mentre tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, Doc deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Intanto Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo, che diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Quando le mani si sfiorano”; su RaiTre alle 21.20 “Il disertore”; su Canale5 alle 21.40 “L’agenzia dei bugiardi”; su Italia1 alle 21.10 “Harry Potter e il calice di fuoco”; su Rai4 alle 21.20 “Triple Threat”; su La5 alle 21.05 “Wimbledon”; su Iris alle 20.55 “Schindler’s list – La lista di Schindler”; e su Italia2 alle 21.10 “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Cronache dalla Shoah. Filastrocche della nera luce”. “Cronache dalla Shoah” è un “canto recitato” a più voci, scritto dal noto autore romano Giuseppe Manfridi, che vede Manuele Morgese calarsi nei – panni di più personaggi testimoni e narratori dei terribili e drammatici episodi legati all’Olocausto.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Versailles”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”..

