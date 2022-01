Quali sfide per l'impresa? - BergamoNews

Domani (venerdì 28 gennaio, ndr) pomeriggio alla Scuola Imiberg di via Santa Lucia prende il via il ciclo di incontri “Dialoghi sul mondo che cambia”, promosso dall’Istituto Tecnico Economico nel quale interverranno molti volti noti dell’imprenditoria (e non solo) bergamasca. All’incontro di apertura parteciperanno Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo spa; Bernardo Sestini, Amministratore Delegato di Siad spa e Giovanni Caruso,Chief Executive Officer di Hive Valuesrl.

Questo sarà solo il primo di 4 incontri, che vedranno avvicendarsi altri imprenditori ed esperti per dialogare sulla situazione economica attuale, per comprendere cosa sta succedendo e quali sono le criticità e le opportunità che si trovano ad affrontare.

Questa iniziativa è nata a partire dai numerosi incontri che gli studenti dell’ITE Imiberg hanno avuto l’occasione di fare l’anno scorso per i loro progetti interdisciplinari. «Abbiamo pensato – racconta Alessia Grossi, docente di Economia Aziendale e vice preside dell’ITE Imiberg –che sarebbe stato bello dare la possibilità a tutti i nostri studenti (e al pubblico) di incontrare queste persone per aiutarci a capire di più cosa sta succedendo all’economia in questo periodo così strano e complicato. Le persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, che ringraziamo per la disponibilità che ci hanno accordato, sono persone che per i ruoli che ricoprono hanno dei punti di vista privilegiati su quello che sta succedendo. Questa per noi è un’occasione davvero unica per un confronto che ci aiuti a conoscere e capire sempre di più il mondo in cui viviamo».

Tra i relatori, oltre ai già citati del primo incontro, compaiono Maurizio Martina, ex ministro e ora Vice direttore generale della Fao; Oscar Panseri, Consigliere Delegato e Direttore Generale di Chimiver spa nonché Presidente dei chimici di Confindustria Bergamo, Francesco Seghezzi, Presidente di Fondazione ADAP e Andrea Goretti, Amministratore Delegato di Eagle Pictures spa.

Gli incontri saranno tutti moderati da Andrea Valesini Giornalista de L’Eco di Bergamo, che guiderà i dialoghi con le sue domande e coinvolgendo gli studenti. Agli incontri in presenza parteciperanno gli studenti dell’ITE Imiberg, per gli interessati sarà possibile seguire online accedendo dal seguente link: https://bit.ly/DIALOGHI

Di seguito il programma delle conferenze:

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 17.00

QUALI SFIDE PER L’IMPRESA? Un periodo pieni di imprevisti: criticità e opportunità.

Relatori: Cristina Bombassei – Brembo, Bernardo Sestini – SIAD, Giovanni Caruso – Hive Value

Venerdì 11 febbraio 2022 ore 10.00

CON QUALI RISORSE? Cosa sta succedendo nel mondo delle materie prime e della logistica.

Relatori: Maurizio Martina – FAO, Francesco Mazzola – FDM F.lii Mazzola, Oscar Panseri – Chimiver, Susanna Morgandi – Tenacta Group

Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 10.00

DOVE VA IL LAVORO? Il lavoro è in continuo cambiamento: problematiche e prospettive.

Relatori: Danilo Dadda – Vanoncini, Francesco Seghezzi – Fondazione ADAPT, Roberta Togni – Automha

Venerdì 4 marzo 2022 ore 10.00

DALL’ITALIA AL MONDO. La sfida dell’internazionalizzazione.

Relatori: Andrea Goretti – EaglePictures, Virginio Longhi – Longhi srl, Marco Rossini – Rossini Trading, Roberto Rossetti – RakCeramics

Scuola Imiberg

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!