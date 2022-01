Vax day a Bergamo, Spirano, Chiuduno e Clusone: prime dosi senza prenotazioni a bimbi di 5-11 anni - BergamoNews

Bergamo. Sabato 29 e domenica 30 gennaio, dalle 8 alle 20, al centro vaccinale pediatrico allestito all’Auditorium “Lucio Parenzan” dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i bambini dai 5 agli 11 anni potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid (prima dose) liberamente, senza necessità di prenotazione. L’accesso è dal civico n. 19 di Hospital street e il parcheggio più vicino quello Est.

In totale, al Papa Giovanni, dall’inizio dell’emergenza sono stati curati più di 5 mila malati Covid e somministrati più di mezzo milione di vaccini contro la malattia, di cui 13.500 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. “Abbiamo accolto l’invito di Regione Lombardia ad organizzare degli open day dei centri vaccinali pediatrici nei fine settimana per agevolare il più possibile le famiglie – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII -. Iniziamo questo weekend e poi valuteremo se organizzarne altri, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’accesso e incrementare l’adesione alla campagna vaccinale pediatrica, così importante per proteggere i più piccoli, le loro famiglie e tutta la loro vita, scolastica e relazionale. Un ringraziamento va ancora una volta a nostri operatori, che ogni giorno da due anni senza sosta stanno dando un contributo essenziale alla lotta contro la pandemia”.

Vax-day pediatrico anche a Spirano, Chiuduno e Clusone

Sabato 29 e domenica 30 all’Hub Vaccinale di Spirano, PalaSpirà, sarà possibile vaccinare con la 1° dose i bambini dai 5 agli 11 anni, senza prenotazione.

“L’Asst Bergamo Ovest ha aderito al Vax Day proposto da Regione Lombardia, così da aggiungere, agli slot già aperti su prenotazione, un’ulteriore occasione per promuovere la prevenzione contro il Covid nella fascia pediatrica – spiega Andrea Ghedi, Direttore Socio Sanitario e Responsabile organizzativo della campagna vaccinale -. L’accesso diretto sarà previsto all’Hub di Spirano, nella fascia oraria 8-16, quando saranno potenziate le linee attive, con la presenza anche di un Pediatra. Ringrazio Paolo Menghini, Direttore della Pediatria, che è riuscito ad reperire il personale da dedicare alle linee pediatriche” A Spirano potranno, così, vaccinarsi con la 1° dose, in modalità open, solo i bimbi dai 5 agli 11 anni. Non sarà possibile, in questo hub, effettuare 2° dosi.

Importante ricordare ai genitori che il bambino, se è in isolamento o quarantena (perché positivo o contatto di un positivo), non può sottoporsi alla vaccinazione (in questo caso va prenotata o riprogrammata sul sito di Regione Lombardia al termine del provvedimento di Ats). L’invito è a presentarsi all’Hub vaccinale con tessera sanitaria del bambino e documento d’identità del minore e/o del genitore-accompagnatore.

Il vax day è previsto anche al PalaSettembre di Chiuduno (sabato e domenica dalle 8 alle 20) e al Palazzetto dello Sport di Clusone (sabato e domenica dalle 8 alle 14).

