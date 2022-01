Carretta si candida a segretario regionale di Azione - BergamoNews

Il consigliere regionale Niccolò Carretta annuncia la sua candidatura a segretario regionale di Azione. Ecco i motivi che lo hanno spinto a questa decisione spiegati dallo stesso Carretta.

In un contesto in cui la politica sembra aver abdicato alla sua più alta vocazione, scelgo proprio la giornata di oggi per comunicarvi che ho deciso di candidarmi a Segretario Regionale del mio partito, Azione.

Il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è davvero straordinario: già in queste prime righe ci tengo a ringraziare tutti i territori, tutti i coordinatori e tutti gli iscritti che hanno dato forma ad un progetto ambizioso e coraggioso in un’area così eterogenea e così viva.

È questo il momento per guardarsi indietro e vedere quanta strada abbiamo fatto.

Il futuro, però, è davanti a noi e disegna il lavoro che ci aspetta per rappresentare al meglio quella parte di cittadini che pretende dalla politica risultati concreti, progetti credibili e risposte serie su temi complessi e ormai divenuti urgenti.

Andare avanti uniti con coraggio, con onestà e con senso di responsabilità è quello che intendiamo fare insieme ai tanti amministratori locali che già fanno parte di questo progetto e che ringrazio uno ad uno.

Togliere la nostra regione dalle mani da chi crede che sia proprietà privata è il nostro più grande obiettivo, che vogliamo perseguire con un lavoro quotidiano.

Vogliamo continuare a lavorare, per farci trovare pronti e per costruire un fronte credibile che possa battere la destra, che possa offrire agli elettori un programma credibile e che possa finalmente offrire tutele dopo anni di abbandono e opportunità dopo decenni di arroganza.

Lombardia In Azione farà la sua parte, soprattutto grazie alla grande competenza e alla professionalità delle persone che la animano, con le porte del dialogo e della collaborazione sempre aperte.

Ringrazio la commissione congressuale regionale per il prezioso lavoro di queste settimane, in particolar modo Davide, perché i congressi sono importanti (e non scontati!) e tutte le persone che mi hanno dato fiducia in questi giorni aderendo al direttivo regionale o sottoscrivendo la mia candidatura.

Ps. Tutte le info sull’assemblea regionale verranno date dai canali del partito in queste ore.

Niccolò Carretta

