Bodycam, drone e un altro cane antidroga: le novità della Polizia locale per il 2022 - BergamoNews

Bergamo. Soddisfazione per l’attività svolta negli ultimi dodici mesi ma con l’obiettivo di migliorarsi ancora, anche grazie ad alcune novità come le bodycam sulle divise degli agenti, un drone che presidierà Bergamo dall’alto e un altro cane antidroga. La presentazione del bilancio annuale della polizia locale è stata anche l’occasione per annunciare le innovazioni che saranno introdotte nel 2022.

A partire da un secondo cane antidroga che affiancherà Tenai, il giovane pastore tedesco entrato in servizio a dicembre 2020 e che in un anno è stato in grado di individuare ben dieci degli oltre dodici chili di droga (7,8 di hashish, 3 di marijuana, 1,5 di cocaina e 22 grammi di eroina) sequestrati dal comando di via Coghetti. “È stato un innesto molto prezioso – le parole della comandante Gabriella Messina – , in grado di aiutaci a trovare sostanze spesso ben nascoste. Per questo abbiamo deciso raddoppiare le nostre unità cinofile. La richiesta è già stata presentata, come prevede la prassi, al comando di Milano. A giugno il secondo cane dovrebbe iniziare il periodo di addestramento di sei mesi insieme al suo conduttore e per fine anno dovrebbero essere dei nostri”.

Ma l’introduzione più imminente sarà quella di un drone, un apparecchio volante dotato di telecamere e manovrabile da terra in grado di controllare dall’alto zone della città degradate o difficili da raggiungere da terra. “Quattro agenti stanno già frequentando l’apposito corso – ha spiegato la comandante – credo che nel giro di un paio di mesi l’avranno concluso e potremo utilizzarlo”.

Infine le discusse bodycam, il dispositivo di registrazione video, foto e audio applicabile sulle divise. Il poliziotto, all’occorrenza, può attivarla con un semplice tocco e automaticamente viene memorizzato anche quello che è successo nei trenta secondi precedenti. “Dovremmo acquistarne sei – ha specificato il vicesindaco, nonché assessore alla Sicurezza, Sergio Gandi – ma non sappiamo ancora quando perchè dipende anche dal bilancio. Dobbiamo considerare che in totale il Comune di Bergamo spende ogni anno 35 milioni di euro per i suoi circa 850 dipendenti”.

Altre novità saranno l’acquisto di cinque veicoli elettrici, ottenuti grazie a un bando regionale che prevede lo smaltimento di vecchi mezzi, e l’arrivo di nuovi agenti: “Ne servirebbero molti ma non sappiamo ancora quanti ne avremo – ha concluso Gandi – . Nell’ultimo anno ne sono arrivati 15, in quello precedente 19. Vedremo da qui a dicembre. In ogni caso mi complimento con la comandante e con i suoi uomini perchè anche nel 2021 hanno lavorato moltissimo e con ottimi risultati, nonostante il surplus di attività legate alla pandemia”.

