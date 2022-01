Bergamo, scontro notturno in via Corridoni: auto finisce dentro la vetrina - BergamoNews

Bergamo. In piena notte, tra mercoledì e giovedì, scontro tra due vetture lungo la via Corridoni in città.

Un incidente che poteva avere conseguenze gravi: una delle due auto ha la parte anteriore completamente distrutta, l’altra è finita praticamente dentro gli spazi del Bluvacanze.

Due persone, di 26 e 29 anni sono rimaste ferite in modo non grave intorno alle 23 e, dopo il primo soccorso dai sanitari dell’Areu, sono state portate agli ospedali di Bergamo (Humanitas Gavazzeni) e Seriate.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo e gli agenti della Questura.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!