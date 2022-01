Alla guida della nuova Audi RS3 Sportback tra dinamismo e potenza - BergamoNews

A Bergamo, Lecco e Sondrio, le tre province che il Pizzo dei Tre Signori, con i suoi 2560 metri, unisce e custodisce da tempo immemore, a bordo della nuova Audi RS 3 Sportback, il viaggio diventa un’esperienza unica.

Incarnano la gamma ad alta prestazione dei 4 anelli un’imprenditrice di successo che da anni, con grinta ed efficienza, porta avanti l’arte casearia: Maria Chiara Gamba, Presidente dell’Ecomuseo della Val Taleggio, che ha guidato l’auto dalla concessionaria Audi di Bergamo sulle strade dei bergamini in Valsassina e Valtellina; e un campione di dinamismo e potenza, Thomas Oldrati, noto motociclista enduro, che ha condotto la RS3 dalla filiale Bonaldi di Sondrio in direzione Passo San Marco. “Mi emoziona ancora oggi arrivare alla Culmine di San Pietro, a 1300 metri, in un luogo importante per la vita dei commercianti di taleggio che proprio qui stipulavano i primi contratti per la vendita del formaggio che producevano in alpeggio.” – confida la donna del formaggio Maria Chiara Gamba. Le fa eco Thomas Oldrati, figura di spicco nel mondo dell’enduro con una vasta collezione di titoli mondiali, europei e nazionali: “Sono sensazioni fantastiche quelle che ho provato su queste strade, tra natura e tecnologia. Il motore e l’assetto dinamico e sportivo mi hanno riportato a quell’adrenalina che provo quando il motore spinge nelle vittorie in pista”.

Su strade meravigliose come quelle che legano Bergamo, Lecco e Sondrio, la nuova Audi RS 3 Sportback svela tutta la sua potenza. Le sue prestazioni sorprendenti, accanto a un comparto tecnologico ereditato dai modelli di categoria superiore, la rendono una vettura best in class fra le auto sportive. A dimostrarlo, innanzitutto le caratteristiche tecniche: un motore 5-cilindri TFSI a trazione integrale 4, il cambio S-tronic a 7 marce, una potenza di 294 KW e 400 cavalli (fra i 5.600 e i 7.000 giri/min), l’accelerazione 0-100 km/h a 3,8 secondi per una velocità massima di 250-290 km/h. Impreziosisce il tutto un’estetica decisa in puro stile RS, caratterizzata da linee semplici ed eleganti.

