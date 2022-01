A Romano di Lombardia si rialza il sipario di "Stasera Teatro!" - BergamoNews

Nonostante le difficoltà causate dal perdurare della situazione pandemica, il consolidato appuntamento culturale romanese torna con rinnovata propositività dopo una stagione di stop forzato. L’edizione 2022 della rassegna teatrale si colloca nel panorama delle iniziative culturali promosse dalla Città di Romano per i propri cittadini e a livello sovracomunale: l’opportunità di ospitare sul proprio territorio una sala teatrale impegna nella progettazione

di una rassegna che offra, contemporaneamente, occasioni di incontro e di svago e altresì approfondimento e scoperta.

“L’obiettivo principale è far tornare le persone a teatro, gli spettacoli sono stati organizzati seguendo le prescrizioni per il contenimento del propagarsi della pandemia e convintamente rilanciamo la scommessa perché si possa continuare il percorso di crescita della manifestazione. Contiamo sul favore del pubblico che da anni partecipa agli spettacoli e da quanti abbiano il desiderio di affacciarsi al mondo del teatro, luogo sicuro di socialità”, ha

commentato l’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Romano Chiara Brignoli.

La rassegna alzerà il sipario il 29 gennaio, con lo spettacolo dedicato al Giorno della Memoria “Lydia tra le Nazioni”, ispirato alla figura della bergamasca Lydia Gelmi Cattaneo. Seguiranno altri cinque appuntamenti, a cadenza quindicinale, con proposte variegate che incontrano il gusto di pubblici diversi: lo spettacolo “Foibe”, proposto da Teatro Bresci, per celebrare la ricorrenza del Giorno del Ricordo; “Futura”, in omaggio a Lucio Dalla, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla morte; e poi, una serata di improvvisazione teatrale con il duo Boniotti-Boer e la rappresentazione a carattere biografico “biograVIE”; infine, la chiusura in gran stile con lo spettacolo comicomusicale “Concert Jouet”, attraverso il quale ci si aggancerà al tradizionale appuntamento primaverile che ha come

protagonista il tenore Rubini.

L’accesso in teatro sarà permesso con la mascherina FFP2 e con il green pass rafforzato, che verrà verificato all’ingresso dai volontari. Il biglietto d’ingresso al singolo spettacolo costa 8 euro e c’è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento, acquistabile direttamente presso il teatro in occasione dei primi appuntamenti. Gli spettacoli presentati per ricordare l’Olocausto e le Foibe saranno ad ingresso gratuito.

Abramo Bonomini, presidente della Fondazione Rubini, ha dichiarato: “Da Presidente della Fondazione non posso far altro che ringraziare di cuore il gruppo affiatato di volontari che, anche quest’anno, nonostante le fatiche che tutti ben conosciamo, ha deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per offrire alla comunità sei serate teatrali all’insegna della cultura e dello svago. Che sia di buon auspicio per la ripartenza che tutti ci auguriamo! Ci vediamo a teatro!”.

Per consultare il programma clicca qui.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

© Riproduzione riservata

