Scalvini, niente Nazionale: al suo posto Okoli, nerazzurro in prestito alla Cremonese - BergamoNews

Il sogno di Giorgio Scalvini di vestire la maglia azzurra della Nazionale maggiore per lo stage in programma da mercoledì a venerdì a Coverciano è già svanito: il difensore classe 2003 ha dovuto dare forfait per una non precisata indisponibilità che non gli permetterà di rispondere alla convocazione del ct Roberto Mancini.

“Sono felice, non me l’aspettavo – aveva dichiarato il giovane atalantino al sito ufficiale della società -. È stata una sorpresa grandissima, una gioia immensa che voglio condividere con la mia famiglia, mister Gasperini ed i miei compagni di squadra, tutto il settore giovanile e la famiglia Percassi. Una soddisfazione unica, ma so che devo lavorare ancora molto ed imparare tanto”.

Data la sua rinuncia, il commissario tecnico ha deciso di chiamare altri due giocatori: il primo è Gian Marco Ferrari del Sassuolo e il secondo è Caleb Okoli, classe 2001 di proprietà dell’Atalanta attualmente in prestito alla Cremonese.

Già nel giro delle selezioni giovanili azzurre, Okoli è ovviamente alla prima chiamata nella Nazionale maggiore: dopo il prestito dello scorso anno alla Spal, quest’anno l’Atalanta ha deciso di far continuare il suo percorso di crescita tra le fila dei grigiorossi allenati da Fabio Pecchia, che ne ha fatto un perno della propria difesa insieme al portiere Marco Carnesecchi, anche lui di proprietà nerazzurra e anche lui chiamato da Mancini per lo stage.

Già da qualche anno il profilo di Okoli è entrato nel radar delle selezioni nazionali da una parte e dei grandi club dall’altro: molto dotato fisicamente, riesce ad abbinare le qualità nel gioco aereo con una buona velocità che lo rendono un marcatore ostico che sta facendo progressi anche sul piano tecnico.

La convocazione sarà una bella iniezione di fiducia per il prodotto del vivaio nerazzurro, arrivata appena due giorni dopo l’incredibile autogol al 91′ che ha deciso in negativo Lecce-Cremonese: dal Via del Mare era uscito con la testa bassa, nascosta sotto la maglietta e in lacrime, che probabilmente ora saranno solo di gioia.

