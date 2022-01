Recupero materie scolastiche: i servizi del Centro Studi Aurora a Bergamo e Capriate - BergamoNews

Sei uno studente e hai bisogno di recuperare delle materie scolastiche? Il Centro Studi Aurora è pronto a darti tutto il supporto di cui hai bisogno contando su un’esperienza più che decennale.

Le sedi, a Bergamo in via Giorgio e Guido Paglia, 20 e a Capriate San Gervasio in via Vittorio Veneto, 43, sono in grado di soddisfare ogni esigenza contando su docenti preparati e disponibili.

Per gli studenti delle scuole secondarie di I° grado viene effettuato recupero e consolidamento delle materie scientifiche (matematica, scienze, tecnologia…), umanistiche (italiano, storia, geografia…) e linguistiche (inglese, francese, spagnolo e tedesco), ma anche assistenza nella progettazione, stesura ed esposizione della tesina di fine percorso, assistenza agli studenti DSA e BES per supportarli nello studio e nell’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, potenziamento del metodo di studio, organizzazione personale e orientamento scolastico.

Per chi frequenta scuole secondarie di II° grado, invece, viene attivato il recupero e consolidamento delle materie scientifiche (matematica, geometria, fisica, chimica, scienze, biologia, matematica finanziaria, informatica, elettronica, elettrotecnica e sistemi),economiche (economia aziendale, economia politica e diritto), umanistiche (italiano, storia, storia dell’arte, greco, latino, filosofia, psicologia, sociologia, scienze sociali, pedagogia e musica), grafiche (disegno, topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni) e linguistiche (inglese, francese, spagnolo e tedesco), ma anche la preparazione e consulenza per l’esame di Stato (maturità); assistenza nella progettazione, stesura ed esposizione della tesina di fine percorso; preparazione test d’ammissione all’università; assistenza degli studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi; potenziamento metodo di studio e organizzazione personale; e orientamento universitario e professionale.

Il servizio risulta particolarmente prezioso in questo periodo, segnato da un frequente ricorso alla DaD, che può comportare maggiori difficoltà da parte degli studenti.

Inizia ora il percorso di recupero! Chi comincia adesso può proseguire fino alla conclusione dell’anno scolastico contando sullo svolgimento di lezioni in aula con orari flessibili: mirate e full immersion, sono strutturate in base alle caratteristiche di ogni singola materia, perché ogni argomento di studio presenta le sue difficoltà e va affrontato con il metodo giusto.

Il Centro Studi Aurora è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 18.30 concedendo flessibilità oraria nell’organizzazione del calendario delle lezioni dello studente conciliando esigenze famigliari ed impegni extra scolastici dell’allievo.

Gli iscritti, inoltre, possono effettuare studio in autonomia con la supervisione dei tutor, senza alcun costo aggiuntivo.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035235267 – 3296627619, inviare un’e-mail a comm.centrostudiaurora@gmail.com oppure consultare il sito www.centrostudiaurora.it

