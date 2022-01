Promoberg: la società che gestisce la Fiera di Bergamo diventa Srl - BergamoNews

Bergamo. Da mercoledì 26 gennaio, Promoberg ha terminato di essere un ente associativo diventando a tutti gli effetti una Società a responsabilità limitata.

Un passaggio storico per la realtà costituita nel 1984, protagonista nel settore fieristico, eventi, congressi e spettacoli, con gestione dal 2003 della Fiera di Bergamo e dal settembre 2011 del Creberg Teatro.

“Con la trasformazione in Srl – spiega il presidente Fabio Sannino – si perfeziona un passaggio fondamentale per la modernizzazione dell’assetto organizzativo e societario di Promoberg, con conseguente maggiore trasparenza dell’operato e dei bilanci. Si tratta anche di una bella sfida, in quanto taluni contributi che abbiamo ricevuto in passato nel nostro ruolo di associazione no-profit ora non saranno più possibili: questo ci impegna ancora di più a ideare nuove manifestazioni e svilupparle in modo che generino gli adeguati profitti. Pur in un contesto ancora molto complicato per tutta la filiera del sistema fieristico, stiamo portando avanti un proficuo lavoro di confronto e collaborazioni, grazie alle quali siamo fiduciosi di poter presentare in tempi brevi un calendario fieristico che riteniamo molto variegato e in grado di ottenere riscontri positivi da imprese e pubblico”.

