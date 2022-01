Povertà educativa, 5 incontri per conoscerla e superarla - BergamoNews

A margine della presentazione del Bando Educazione Diffusa 2022, ideato per contrastare la povertà educativa e la marginalità sociale nei bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, Fondazione Istituti Educativi e FACES (Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli), in collaborazione con Alilò futuro anteriore – organizzano un ciclo di cinque appuntamenti aperti al pubblico per coinvolgere gli stakeholders delle istituzioni, delle comunità locali, del volontariato e trovare delle risposte alle esigenze dei più giovani e delle loro famiglie.

L’emergenza pandemica ha portato alla luce in maniera prepotente i bisogni educativi dei ragazzi ed è necessario più che mai sostenere iniziative sul territorio che intervengano a loro favore. Primo appuntamento quindi giovedì 27 gennaio con “Le sorelle povertà. Conoscere per sapere, educare per crescere: oltre la povertà educativa”: dopo un’introduzione “visiva” accompagnata dagli scatti evocativi del fotografo Giovanni Diffidenti, nel tavolo di confronto presieduto da Luigi Sorzi, presidente FIEB e da Silvia Capretti, progettista sociale, verranno affrontati i punti salienti dell’indagine Nuove Forme Di Povertà E Marginalità Sociale In Provincia Di Bergamo, realizzata nel corso del 2020 e il suo inevitabile collegamento con la povertà educativa. Giovedì 3 febbraio sarà invece la volta di “Somiglianti e differenti: uscire insieme dalla povertà educativa”, un incontro a misura dei più piccoli che verrà introdotto da una lettura animata con voce di Laura Mola e musiche di Jos Olivini. Durante l’incontro verranno illustrate le finalità del bando Educazione Diffusa 2022 e si terrà un dibattito con Cristiana Ottaviano, docente UNIBG di Sociologia dei Processi Culturali sul “riconoscere e riconoscersi tra differenze e somiglianze”. L’ingresso a tutti gli incontri sarà libero – fino ad esaurimento posti – previa presentazione del green pass (per info 035 243927 – info@istitutieducativi.it). Gli appuntamenti verranno riproposti giovedì 10 febbraio alle ore 20:15 e giovedì 17 febbraio alle ore 17:00, presso il Palazzo Visconti a Brignano Gera d’Adda (via Vittorio Emanuele II), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“Scuola sconfinata, educazione diffusa” è invece il titolo del convegno che si terrà venerdì 4 febbraio presso l’Auditorium ABF di Bergamo, in cui verranno proposte delle vie d’uscita virtuose al tema della povertà educativa. Il prof. Paolo Mottana parlerà di un’educazione che avviene nel grande gioco del mondo, nella vita sociale, nella sua complessità, non in una miniaturizzazione edificante come quella scolastica ma nel labirinto dei suoi conflitti e delle sue contraddizioni. Toccherà invece al prof. Raffaele Mantegazza spiegare che sconfinare, per la scuola, significa valorizzare il proprio territorio e sviluppare l’interconnessione con le risorse presenti con i comuni, le associazioni, agendo sugli assi portanti della sua struttura: le persone, la didattica, gli spazi e i luoghi. Significa formulare veri e propri patti di comunità, in cui tutte le realtà e le persone coinvolte definiscano insieme un progetto basato sulla corresponsabilità educativa. Un confronto ricco di suggestioni.

