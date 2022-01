"Mai più la guerra": a Leffe la memoria degli alpini a Nikolajewka - BergamoNews

Leffe. Il 26 gennaio di ogni anno, grazie ad una proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati nel 2019, viene celebrata in Italia la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino”, in coincidenza con l’anniversario della battaglia sostenuta dalle truppe alpine a Nikolajewka (Russia) durante la tragica ritirata del secondo conflitto mondiale.

L’iniziativa ha lo scopo di tramandare alle nuove generazioni “i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell’interesse nazionale e nell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato”.

In occasione del 79° anniversario della battaglia, gli Alpini della Val Gandino si sono ritrovati a decine la sera di martedì 25 gennaio al Monumento dei Caduti di Leffe. Erano rappresentati, con relativo gagliardetto, i gruppi di Leffe, Peia, Gandino, Cazzano Sant’Andrea e Casnigo nonché la bandiera dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Particolarmente intense, nel gelo della sera, le esecuzioni dell’Inno Nazionale e del canto alpino “L’ultima notte”, che hanno accompagnato la benedizione, impartita dal parroco di Leffe don Giuseppe Merlini e la deposizione di una corona d’alloro da parte dei sindaci Marco Gallizioli (Leffe), Sergio Spampatti (Cazzano Sant’Andrea), Elio Castelli (Gandino) e del consigliere delegato di Casnigo, Giambattista Adami. Presenti per l’ANA il coordinatore di zona Giovan Battista Colombi (già responsabile della Casa Alpini di Endine) e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri Media Val Seriana, oltre a numerosi cittadini. Robi Rottigni, segretario del Gruppo di Gandino, ha dato lettura del ricordo autografo di un reduce, classe 1912, pubblicato in un libro.

L’esecuzione del Silenzio e le note della canzone Nikolajewka (che ha il nome della località russa quale unica parola di testo) hanno chiuso la commemorazione. L’evento è destinato a ripetersi ogni anno a rotazione nei paesi della Val Gandino. Nel 2023, nell’80esimo della battaglia, la commemorazione si terrà a Gandino.

