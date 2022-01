Lezioni di persiano, Viaggio nella grande bellezza o Visioni? La tv del 26 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 26 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Lezioni di persiano”. 1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Viaggio nella grande bellezza – Speciale Quirinale”, docu-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. E Cesara Buonamici, firma di punta del TG5, che dalla seicentesca Coffee House dei giardini racconta curiosità del Quirinale e dei suoi inquilini.

Giorni cruciali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ideali per la trasmissione del programma RealLife Television, interamente dedicato alla residenza ufficiale del Capo dello Stato, con i suoi tesori artistici, la sua storia, i suoi personaggi.

Bocci visita “insieme al pubblico” i saloni del piano nobile del Palazzo. Entra nelle cucine, mentre si prepara un Pranzo di Stato. Percorre i giardini, di giorno e di notte. Visita la Caserma dei Corazzieri. E sale sulla Flaminia 335, l’auto presidenziale realizzata in soli cinque esemplari nel 1961.

Nel suo percorso, Bocci incontra le donne e gli uomini e che lavorano al Quirinale, raccogliendo aneddoti e testimonianze sulla vita quotidiana di Palazzo e sui suoi tesori di arte antica e contemporanea. Ci sarà spazio anche al ricordo di alcuni dei dodici Presidenti del passato, da Pertini a Cossiga, da Einaudi a Mattarella.

Tra le testimonianze raccolte, quelle di Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica; Col. Luciano Magrini, Comandante Rgt. Corazzieri; Marco Lattanzi, storico dell’arte; Mauro Piacentini, Direttore tecnico Giardini del Quirinale ; Alessandra Feliciangeli e Angelo Rossini, addetti alla custodia del Palazzo del Quirinale; Fabrizio Boca, Executive Chef del Quirinale; Luca Pastorelli, Vice Caposettore Autorimessa; V.Brig. Antonio Porcheddu, Istruttore di Equitazione; Lgt. Giancarlo Zunnui, Maresciallo di Palazzo; Angelo De Maso, Corazziere.

Il Palazzo, posto sull’omonimo colle e affacciato sull’omonima piazza è stato la residenza ufficiale del Re d’Italia dal 1870 e, dal 1946, del Presidente della Repubblica.

Costruito a partire dal 1573, è uno dei più importanti palazzi della Capitale: alla sua costruzione e decorazione hanno lavorato maestri dell’arte italiana come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Man On Fire – Il fuoco della vendetta”; su Italia1 alle 21.20 “Back to school”; su Rai4 alle 21.20 “Solis – Trappola nello spazio”; su La7D alle 21.30 “Fuga dal Natale”; su La5 alle 21.05 “Tutte le strade portano a Roma”; e su Iris alle 21 il film “A rischio della vita”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda il documentario “Visioni”. Con uno speciale sui salvati della Shoah, quest’anno il programma di Rai 5, Visioni, attraverso i racconti diretti di quelli che furono i bambini sopravvissuti e il racconto storico della massima esperta in materia Liliana Picciotto, riflette sull’importanza della testimonianza diretta. Per non dimenticare.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

