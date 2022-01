Covid, a Bergamo si raffredda la curva ma pesa l'effetto scuola: i dati Comune per Comune - BergamoNews

Nella settimana che va dal 19 al 25 gennaio, il tasso di incidenza dei nuovi casi Covid è pari a 1.708 ogni 100.000 abitanti e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa settimana.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana – rilevano gli esperti di Ats Bergamo – è pari a -1.848 nuovi casi assoluti, pari a -8,8% rispetto alla settimana precedente (–4.742 nuovi casi, pari a -18,4% la scorsa settimana, +6.543, pari a +34,1% due settimane fa, +12.619, pari a +192,7% tre settimane fa; +4.435 nuovi casi, pari a +209,8% un mese fa). Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti è pari 2.742 contro i 2.996 della scorsa settimana (3.673 due settimane fa).

“La scorsa settimana – spiega Alberto Zucchi, Direttore del Servizio Epidemiologico di Ats – si era evidenziato un fondamentale cambiamento nell’andamento della curva che, da un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle quattro settimane precedenti, mostrava un iniziale decremento. Possiamo ora affermare che i dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau della curva stessa”.

“Indubbiamente – continua Zucchi – l’effetto ‘rientro a scuola’ ha pesato e, per certi versi, sta pesando ancora, come mostrano i dati di incidenza per classi di età (vedi grafico successivo, relativo alla settimana 13-19 gennaio), che vedono le quote maggiori nella fascia 0-11 anni, seguita da quella 40-49, ma fortunatamente i casi incidenti restano, in grandissima misura, casi asintomatici o paucisintomatici. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che la situazione resta delicata, per i tassi di incidenza ancora così alti in termini assoluti, e che dunque il contagio sul singolo individuo può determinare, in relazione al proprio stato di salute, effetti di rischio clinico anche importanti”.

“Per quanto concerne il territorio provinciale – afferma la dottoressa Elvira Beato – anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free, ma a differenza delle settimane precedenti tutti presentano un decremento dei tassi di incidenza; anche gli Ambiti che mostrano tassi di incidenza superiori alla media provinciale, rispetto alle settimane precedenti, evidenziano scostamenti più contenuti”.

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale risultano essere l’Ambito di Valle Imagna e Villa d’Almè (2.081 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), Treviglio (1.880), Alto Sebino (1.833), Valle Seriana (1.808), Romano di Lombardia (1.775), Valle Brembana (1.769), Isola Bergamasca (1.766) e Valle Cavallina (1.735 per 100.000 ab.).

Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale sono Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve (1.302 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.), Grumello del Monte (1.323), Seriate (1.565), Monte Bronzone – Basso Sebino (1.582), Bergamo (1.596) e Dalmine (1.701 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.).

I Comuni con (zero nuovi casi sono 6: Blello, Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzolo e Vedeseta, tutti afferenti all’Ambito Valle Brembana (la scorsa settimana erano 4, quella ancora precedente 1).

I nuovi casi dal 19 al 25 gennaio

Adrara San Martino 50

Adrara San Rocco 9

Albano Sant’Alessandro 112

Albino 315

Algua 5

Almè 114

Almenno San Bartolomeo 167

Almenno San Salvatore 106

Alzano Lombardo 257

Ambivere 39

Antegnate 43

Arcene 74

Ardesio 71

Arzago d’Adda 43

Averara 6

Aviatico 8

Azzano San Paolo 120

Azzone 1

Bagnatica 72

Barbata 9

Bariano 63

Barzana 57

Bedulita 11

Berbenno 42

Bergamo 2.021

Berzo San Fermo 22

Bianzano 8

Blello 0

Bolgare 134

Boltiere 157

Bonate Sopra 231

Bonate Sotto 135

Borgo di Terzo 35

Bossico 33

Bottanuco 80

Bracca 13

Branzi 15

Brembate 152

Brembate di Sopra 153

Brignano Gera d’Adda 120

Brumano 2

Brusaporto 103

Calcinate 103

Calcio 97

Calusco d’Adda 125

Calvenzano 59

Camerata Cornello 16

Canonica d’Adda 88

Capizzone 24

Capriate San Gervasio 150

Caprino Bergamasco 37

Caravaggio 339

Carobbio degli Angeli 84

Carona 0

Carvico 67

Casazza 58

Casirate d’Adda 79

Casnigo 53

Cassiglio 2

Castel Rozzone 46

Castelli Calepio 128

Castione della Presolana 29

Castro 33

Cavernago 44

Cazzano Sant’Andrea 42

Cenate Sopra 49

Cenate Sotto 100

Cene 76

Cerete 21

Chignolo d’Isola 83

Chiuduno 68

Cisano Bergamasco 90

Ciserano 116

Cividate al Piano 101

Clusone 118

Colere 6

Cologno al Serio 240

Colzate 56

Comun Nuovo 79

Corna Imagna 6

Cornalba 8

Cortenuova 27

Costa di Mezzate 68

Costa Serina 7

Costa Valle Imagna 4

Costa Volpino 169

Covo 74

Credaro 58

Curno 117

Cusio 3

Dalmine 353

Dossena 10

Endine Gaiano 46

Entratico 33

Fara Gera d’Adda 164

Fara Olivana con Sola 22

Filago 52

Fino del Monte 7

Fiorano al Serio 41

Fontanella 79

Fonteno 4

Foppolo 0

Foresto Sparso 58

Fornovo San Giovanni 47

Fuipiano Valle Imagna 1

Gandellino 15

Gandino 91

Gandosso 19

Gaverina Terme 9

Gazzaniga 113

Ghisalba 140

Gorlago 70

Gorle 109

Gorno 19

Grassobbio 87

Gromo 14

Grone 18

Grumello del Monte 76

Isola di Fondra 1

Isso 7

Lallio 74

Leffe 87

Lenna 13

Levate 37

Locatello 14

Lovere 98

Lurano 74

Luzzana 16

Madone 62

Mapello 159

Martinengo 194

Medolago 45

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 38

Moio de’ Calvi 9

Monasterolo del Castello 17

Montello 45

Morengo 52

Mornico al Serio 43

Mozzanica 98

Mozzo 128

Nembro 177

Olmo al Brembo 13

Oltre il Colle 15

Oltressenda Alta 1

Oneta 4

Onore 13

Orio al Serio 12

Ornica 4

Osio Sopra 98

Osio Sotto 233

Pagazzano 39

Paladina 68

Palazzago 100

Palosco 61

Parre 41

Parzanica 5

Pedrengo 89

Peia 35

Pianico 23

Piario 11

Piazza Brembana 24

Piazzatorre 4

Piazzolo 0

Pognano 38

Ponte Nossa 32

Ponte San Pietro 203

Ponteranica 92

Pontida 41

Pontirolo Nuovo 113

Pradalunga 75

Predore 25

Premolo 20

Presezzo 78

Pumenengo 25

Ranica 99

Ranzanico 24

Riva di Solto 7

Rogno 54

Romano di Lombardia 334

Roncobello 11

Roncola 12

Rota d’Imagna 31

Rovetta 50

San Giovanni Bianco 105

San Paolo d’Argon 121

San Pellegrino Terme 92

Santa Brigida 5

Sant’Omobono Terme 84

Sarnico 114

Scanzorosciate 147

Schilpario 3

Sedrina 29

Selvino 25

Seriate 427

Serina 32

Solto Collina 30

Solza 32

Songavazzo 10

Sorisole 136

Sotto il Monte Giovanni XXIII 77

Sovere 105

Spinone al Lago 16

Spirano 93

Stezzano 255

Strozza 20

Suisio 57

Taleggio 17

Tavernola Bergamasca 25

Telgate 59

Terno d’Isola 165

Torre Boldone 169

Torre de’ Busi 35

Torre de’ Roveri 38

Torre Pallavicina 19

Trescore Balneario 181

Treviglio 566

Treviolo 188

Ubiale Clanezzo 31

Urgnano 160

Val Brembilla 89

Valbondione 9

Valbrembo 100

Valgoglio 13

Valleve 1

Valnegra 6

Valtorta 1

Vedeseta 0

Verdellino 115

Verdello 140

Vertova 116

Viadanica 18

Vigano San Martino 11

Vigolo 14

Villa d’Adda 79

Villa d’Almè 150

Villa di Serio 94

Villa d’Ogna 33

Villongo 118

Vilminore di Scalve 7

Zandobbio 36

Zanica 143

Zogno 133

Totale: 19.191

