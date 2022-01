Colpo notturno alla farmacia di via Camozzi: preso ragazzino di 15 anni - BergamoNews

Bergamo. Ha solo 15 anni e mezzo il presunto responsabile della spaccata messa a segno nella notte tra martedì e mercoledì alla farmacia di via Camozzi, nel centro di Bergamo.

È stato individuato dagli agenti della Volante che intorno alle 4.30, mentre stavano transitando in zona per un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato che la luce dell’allarme del negozio era accesa.

Una volta scesi dall’auto si sono resi conto che la saracinesca era stata divelta e la porta era stata sfondata. Si sono quindi messi alla caccia degli autori del colpo e nelle vicinanze hanno notato il 15enne, O. K. le sua inziali, di origine marocchina: il ragazzino aveva in tasca 300 euro, che erano stati sottratti dalla cassa della farmacia.

Il giovane, senza fissa dimora e da poco rientrato in Italia dalla Francia, è indagato a piede libero per furto aggravato e potrebbe essere collocato in una comunità per minori.

“È scattato l’allarme e siamo subito arrivati in farmacia – spiega la titolare -. C’erano già la volante della polizia e la vigilanza privata, il responsabile era stato individuato. Il ragazzo ha divelto la saracinesca, forzato la porta e una volta all’interno ha preso il fondo cassa. Ha anche staccato i telefoni e i fili della connessione Internet, che per fortuna siamo riusciti a ripristinare subito in mattinata. Ora attendiamo che sistemino il danno alla porta e alla saracinesca”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!