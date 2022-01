Bergamo, in una settimana 615 classi in quarantena in più: sono 1.490 - BergamoNews

Sale a 1.490 il numero della classi in quarantena in provincia di Bergamo nella settimana 17-23 gennaio, con un balzo in avanti di 615 rispetto alle 875 della rilevazione precedente (10-16 gennaio).

Le più colpite sono quelle della scuola primaria, ben 514: seguono l’infanzia/nido, con 423, la secondaria di secondo grado, con 304, e la secondaria di primo grado, con 249.

A queste se ne aggiungono altre 828 in sorveglianza: 0 all’infanzia/nido, 284 alla primaria, 206 alla secondaria di primo grado e 338 alla secondaria di secondo grado.

Complessivamente sono 18.042 gli alunni in quarantena, insieme a 778 operatori scolastici.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!