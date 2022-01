Aumenti di luce e gas, pensionati vittime del caro bollette - BergamoNews

Bergamo. Il caro bollette e la difficoltà a porvi rimedio fa scattare l’allarme povertà per i pensionati e per le famiglie monoreddito. A farsene carico, Fnp Cisl e Adiconsum di Bergamo.



“Quest’anno il costo dell’energia assorbirà più di una mensilità dell’assegno pensionistico medio – dice Caterina Delasa, segretaria generale della categoria del pensionati di via Carnovali. Gli aumenti dell’energia elettrica e del gas quest’anno non solo annulleranno ampiamente i benefici della perequazione recuperata dai pensionati, ma di fatto finirà per assorbire nell’anno quasi una mensilità dell’assegno pensionistico medio nonostante i correttivi del governo. Inoltre questi aumenti finiranno per azzerare il bonus sociale che prevede uno sconto dai 128 euro a 177 all’anno per luce e da 67 a 245 euro anno per gas per le famiglie con ISEE fino a 8250 euro o per le famiglie numerose fino a 20000 euro, famiglie particolarmente fragili”.

Adiconsum è subissata in questi giorni da richieste di assistenza e consulenza da parte di cittadini e famiglie bergamasche alle prese con un’impennata generale dei prezzi, “molte persone ci dicono: o accendo il riscaldamento o mangio”.

“Il problema non si risolve con interventi tampone – sostiene Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. La mancanza di una strategia energetica nazionale rischia di far crescere il numero dei cittadini in povertà energetica. È ora che la politica affronti la questione una volta per tutte”.

L’associazione consumatori della Cisl chiede l’alleggerimento della bolletta eliminando le accise e tutte le voci non pertinenti ai consumi energetici; il trasferimento di alcuni oneri generali di sistema sulla fiscalità generale; il contenimento dell’Iva e della tassazione; l’aumento del bonus sociale e del tetto Isee per accedervi; l’adozione di interventi per assicurare apparecchiature più efficienti per i disagiati economicamente; la creazione di un fondo sociale per i consumatori vulnerabili; un albo dei venditori per il mercato libero con accesso consentito solo dietro garanzie fidejussorie.

“L’impennata generalizzata dei prezzi, cui non corrisponde l’adeguamento di salari e stipendi, è una conseguenza della pandemia alla quale non eravamo preparati. Il 2022 avrà sui conti delle famiglie un aggravio stimato in + 1500 euro. L’inflazione su base annua a gennaio 2021 era allo 0,4, a dicembre è salita al 3,9%”.

Il numero di pensionati fragili e soprattutto pensionate aventi diritto al bonus sociale è molto alto e il rischio reale, secondo FNP, è che siano costretti a tagliare le spese di prima necessità (alimentazione, riscaldamento , cure mediche) per far fronte a questi rincari inattesi. “Servono misure dedicate per dare una mano a queste persone ultrasessantacinquenni in difficoltà, rivedendo la struttura della bolletta e fare in modo che la spesa sia legata al consumo reale e non appesantita fino al il 50% del dovuto da oneri di sistema come succede oggi”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!