'Apri le stelle', primo singolo di Paolo Cernuschi: "E presto l'album" - BergamoNews

Che la scena musicale bergamasca fosse viva e più che mai vogliosa di uscire allo scoperto e farsi conoscere ai più lo sapevamo da tempo.

A tal proposito, ecco che a sorpresa esce Apri le stelle il primo singolo (disponibile su tutte le piattaforme digitali ) di Paolo Cernuschi, editore di Seilatv, ma soprattutto musicista bergamasco di lungo corso e tra i più apprezzati in circolazione.

Abbiamo fatto due chiacchiere con lui per conoscerlo meglio.

Dopo quasi 40 anni di onorata carriera , esce il suo primo singolo, perchè ha aspettato così tanto tempo?

In realtà in tutti questi anni ho scritto molto per altri e mai per me stesso. Ora sono maturo per farlo al 55 anni!

Come definirebbe il suo stile?

Mi piace considerarmi un artigiano della canzone popolare. De resto i miei punti di riferimento si rifanno ai grandi artisti della miglior canzone d’autore italiana.

Di cosa parla il testo di Apri le stelle, il suo singolo, con testo di Elena Moriggia?

Di un padre che dialoga con la propria figlia a cui chiede di non rinunciare ai propri sogni alle proprie aspirazioni.

Il singolo anticipa l’uscita di un album, vero?

Sì, l’album uscirà in primavera e si intitolerà Dasolo, titolo quanto mai sintomatico considerato che tutto il progetto, dalla scrittura agli arrangiamenti è stato concepito dal sottoscritto. Ma non voglio dimenticare i preziosi contributi del chitarrista Cristian Henry Sementina e il lavoro di Dario Ravelli per mix e mastering.

© Riproduzione riservata

