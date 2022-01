WHP, luoghi di lavoro che promuovono salute: un webinar di Ats e Confindustria Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Torna anche quest’anno l’accreditamento delle aziende che hanno partecipato al programma WHP e, analogamente a quanto accaduto lo scorso anno, a causa del Covid l’evento si terrà online.

L’appuntamento è per mercoledì 26 gennaio alle ore 16.00: il webinar prevede la presentazione del nuovo modello WHP per l’anno in corso e, come detto, l’accreditamento delle aziende che hanno partecipato al progetto nel 2021.

“Il programma volontario WHP (Workplace Health Promotion) è promosso da ATS Bergamo dal 2011 e vede da sempre la collaborazione attiva di Confindustria Bergamo. Il WHP mira alla promozione di comportamenti corretti sui luoghi di lavoro, sia a livello individuale sia collettivo, che favoriscano la tutela della salute dei lavoratori sia nel breve sia nel medio-lungo termine, minimizzando il rischio dell’insorgenza di tutta una serie di patologie tipiche dei Paesi maggiormente sviluppati”, commenta il dottor Michele Sofia, direttore sanitario di ATS Bergamo.

L’evento è rivolto alle figure aziendali che si occupano concretamente di tutte le politiche inerenti alla gestione delle risorse umane e alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, inclusi i medici competenti. Di seguito il programma dell’evento online.

PROGRAMMA

Alle 16.00: Saluti istituzionali

Alessandro Arioldi, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Bergamo

Michele Sofia, Direttore Sanitario ATS Bergamo

Alle 16.15 Il nuovo modello del programma WHP: indicazioni regionali e strumenti operativi

Giuliana Rocca, DIPS-UOC Promozione della Salute ATS Bergamo

Emanuela Mollo, DIPS-UOC Promozione della Salute ATS Bergamo

Alle 16.45 Una buona pratica per il 2022: la promozione degli screening oncologici

Laura Tessandri, Centro Screening Servizio Medicina Preventiva ATS Bergamo

Alle 17.15 Domande e risposte

