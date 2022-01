Ulisse, Il labirinto del silenzio o Attraverso i miei occhi? La tv del 25 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 25 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: Il piacere della scoperta. Viaggio senza ritorno”. Alberto Angela racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Un’ora sola Vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si è ritagliato addosso mettendo in campo la sua capacità di rileggere con ironia la società, il costume ed i fatti di attualità…

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la visione del film “Attraverso i miei occhi”.

Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo particolarmente attento all’elezione del nuovo presidente della repubblica, su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il tak-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Back to school”; su Rai4 alle 21.20 “Captain America: Civil War”; su Rai5 alle 21.15 “Il labirinto del silenzio”; su Iris alle 21 “Le colline bruciano”; e su Italia2 alle 21.10 “2001 – Un’astronave spuntata nello spazio”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

