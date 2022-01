Spettacoli, letture e mostre: il Giorno della Memoria nella Bergamasca - BergamoNews

Provincia di Bergamo. Sono numerose le iniziativa organizzate a Bergamo e nella sua provincia per commemorare il Giorno della Memoria. In questa giornata, che ricorre il 27 gennaio di ogni anno, si ricorda quando, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza.

Per non dimenticare vengono promossi incontri, letture e mostre, spettacoli teatrali e proiezioni di film a tema nei cinema, sempre nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19.

Ecco la panoramica degli eventi proposti nella città e nel capoluogo orobico.

BERGAMO

INCONTRI, LETTURE, MOSTRE

Martedì 25 gennaio alle 17 alla Biblioteca Tiraboschi si terrà un incontro dal titolo “Per chi splende questo lume: la vita di Virginia Gattegno”. Interviene l’ebraista e scrittore Matteo Corradini (per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni, e accompagnatori adulti).

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano

Prenotazione obbligatoria entro il 24.01.22 | sbu_ragazzi@comune.bergamo.it | 035 399192 (lun-sab 9-17).

Dal 25 al 30 gennaio al Foyer del Teatro Sociale sarà allestita la mostra “È l’idea che fa il coraggio: storie di donne, di resistenza e di deportazione in bergamasca”, a cura di Isrec.

La Fondazione Teatro Donizetti per accogliere lo spettacolo È bello vivere liberi ospita la mostra curata da Isrec sulla storia di donne bergamasche che si battevano per la libertà dalla violenza del nazifascismo.

Ingresso libero | info@isrec.it | orari: 25-28 gennaio ore 15-18; 29-30 gennaio ore 10-13 e 15-18;sempre aperta in occasione degli spettacoli.

Mercoledì 26 gennaio alle 18.30 sulla piattaforma digitale Zoom si potrà assistere alla conferenza “Il sistema periodico di Primo Levi: appuntamento con la materia”, a cura di GAMeC, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi

Prenotazione obbligatoria | biglietteria@gamec.it | 035 270272

Giovedì 27 gennaio alle 16.30 all’atrio scamozziano della Biblioteca Civica Angelo Mai si terrà un appuntamento dal titolo “L’invenzione della “razza” e la Shoah. 27 gennaio 2022: suoni, riflessioni, testimonianze, letture, memorie Esecuzioni di brani musicali, letture ed esposizione bibliografica”.

A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici comunali

Prenotazione obbligatoria | info@bibliotecamai.org | 035 399430

Giovedì 27 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20.30 all’ex Carcere di Sant’Agata sarà possibile visitare “Se quei muri”, mostra a cura di Isrec, con il contributo di Associazione Maite e Comune di Bergamo.

Ingresso libero | info: exsa.it | biblioteca@isrec.it

Sabato 29 gennaio alle 17 al Convento di San Francesco, in piazza Mercato del Fieno 6/a, si terrà la presentazione del libro “Vera. Resistenza, deportazione e impegno di Vera Michelin Salomon”.

A cura del Museo delle storie di Bergamo, in collaborazione con ANED

Prenotazione obbligatoria | Ingresso gratuito | www.ticketlandia.com

TEATRO E CINEMA

Martedì 25 gennaio alle 21 al Cinema Conca Verde verrà proposta la proiezione del film “Anna Frank e il diario segreto”,di Ari Folman – Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Israele 2021 (99 min.).

Proiezione cinematografica, consigliata dai 10 anni

A cura di S.A.S. Servizio Assistenza Sale cinematografiche

Prenotazione obbligatoria entro il 24.01.2022 | sas@sas.bg.it |

L’amministrazione comunale offre l’ingresso gratuito ai primi 170 prenotati | Biglietto intero: 6 € | Numero massimo di partecipanti: 460

Giovedì 27 gennaio alle 21 all’Auditorium di Piazza Libertà verrà proposta la visione di “Der Hauptmann (The Captain)”,di Robert Schwentke – Germania, Polonia, Portogallo, Francia, 2017 (118 min.).

Proiezione cinematografica, in lingua originale con sottotitoli in italiano

A cura del Comune di Bergamo e di Lab 80 film

Prenotazione consigliata

Ingresso gratuito | www.lab80.18tickets.it | info@lab80.it | 035.342239

Giovedì 27 gennaio alle 20.30 e venerdì 28 gennaio alle 10.30 al Teatro Sociale andrà in scena “È bello vivere liberi!”, spettacolo teatrale di e con Marta Cuscunà. A cura di Fondazione Teatro Donizetti.

Lo spettacolo si ispira alla biografia di Ondina Peteani scritta dalla storica Anna Di Giannantonio.

Al termine dello spettacolo ci sarà un incontro aperto al pubblico con Gianni Peteani, figlio della partigiana Ondina e con Anna Di Gianantonio, autrice del libro.

Sarà presente Marta Cuscunà, autrice, regista e protagonista dello spettacolo. Modera Maria Grazia Panigada, in collaborazione con ANPI Bergamo.

Acquisto dei biglietti su:

www.teatrodonizetti.vivaticket.it Biglietti: da 15 € a 19 € |

Info: info@fondazioneteatrodonizetti.org 035 4160600

Giovedì 27 gennaio, venerdì 28 e sabato 29 gennaio alle 21 allo Spazio Caverna andrà in scena “La vittima”, spettacolo teatrale per ragazze e ragazzi dagli 11 anni.

A cura di Teatro Caverna

Prenotazione obbligatoria

info@teatrocaverna.it | 389 1428833 | Ingresso con tessera di Teatro Caverna (2€ annue) | Intero: 10€ | Ridotto per i residenti del quartiere di Grumello al Piano: 5 €

Sabato 29 gennaio alle 21 al Teatro di Loreto andrà in scena “Via da lì. Storia del pugile zingaro”, spettacolo teatrale per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su.

Prenotazione consigliata | info@pandemoniumteatro.org

035 235039 (lun-ven 9-18; sab-dom 10-13; 15-18) | È possibile acquistare i biglietti su www. vivaticket.com | Biglietto adulti: 8 € | Ridotto under 18: 6 € | Apertura biglietteria: un’ora e mezza prima dell’orario di inizio

Sabato 29 gennaio alle 21 al Teatro San Giorgio andrà in scena “Il volontario”, spettacolo teatrale per giovani e adulti dagli 11 anni.

A cura di Teatro Prova

Acquisto biglietti sul sito www.midaticket.it/eventi/giocarteatro | Biglietto: 6 € | Info: 035 4243079 (lun-ven 9-16)

Oltre alla visione dello spettacolo Il volontario, Teatro Prova propone un laboratorio teatrale per aprire una riflessione e un dialogo sulle tematiche affrontate. Età consigliata: dagli 11 ai 15 anni.

Programma: ore 18 ritrovo in teatro e inizio del laboratorio; ore 20 aperitivo; ore 21 inizio spettacolo.

Prenotazione obbligatoria: 035 4243079 (lun-ven 9-16) | Laboratorio + spettacolo + aperitivo: 13 €

Domenica 30 gennaio alle 17 al Teatro San Giorgio andrà in scena “Il treno dei bambini”, spettacolo teatrale per famiglie e bambini dagli 8 ai 13 anni.

A cura di Teatro Prova.

Acquisto biglietti sul sito www.midaticket.it/eventi/giocarteatro | Biglietto: 6 € | Info: 035 4243079 (lun-ven 9-16) |

Oltre alla visione dello spettacolo Il treno dei bambini, Teatro Prova propone un laboratorio teatrale per aprire una riflessione e un dialogo sulle tematiche affrontate. Età consigliata: dagli 8 ai 10 anni.

Programma: ore 14 ritrovo in teatro e inizio del laboratorio; ore 16 merenda; ore 17 inizio spettacolo.

Prenotazione obbligatoria: 035 4243079 (lun-ven 9-16) | Laboratorio + spettacolo + merenda: 13 € |

CERIMONIE ISTITUZIONALI

Giovedì 27 gennaio alle 9 – 12.30

A cura dell’Ufficio cerimoniale del Sindaco

ore 9

Parco delle Rimembranze, Rocca – Piazzale Brigata Legnano

Deposizione corone d’alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio

Omaggio alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati nei lager presso la chiesetta di Sant’Eufemia

ore 9.30 – 11.40

Posa delle pietre d’inciampo

A cura dell’Ufficio Cerimoniale del Sindaco in collaborazione con Isrec, scuole e Servizio reti di quartiere

ore 9.30 | Orti del Parco del Quintino, Ingresso da Via Quintino Basso e Via Righi

Ricordo di Teresa Savio, condannata dal tribunale militare germanico, a cura degli studenti della Scuola Svizzera

ore 10.00 | Via Borgo Palazzo 25

Ricordo di Giuseppe Stella, internato militare italiano, a cura degli studenti dell’I.C. “A. Da Rosciate”

ore 10.30 | Via Pignolo 42

Ricordo di Aldo Ghezzi, deportato politico, a cura degli studenti dell’I.I.S. “M. Rigoni Stern”

ore 11.00 | Via Francesco Cucchi 3

Ricordo di Roberto Bruni, deportato politico, a cura degli studenti del Patronato San Vincenzo

ore 11.25 | Via G. Battista Moroni 24

Ricordo di Pilade Sonnino, deportato politico, a cura degli studenti dell’I.C. “A. Mazzi”

ore 11.40 | Via S. Bernardino, 22

Ricordo di Ilda e Bella Marianna Sonnino, deportate razziali, a cura degli studenti dell’I.C “A. Mazzi”

Alle cerimonie istituzionali partecipano attivamente gli studenti e le studentesse di sei scuole della città, da mesi impegnate nei laboratori di memoria attiva organizzati da Isrec, perché ogni tappa sia un momento collettivo di condivisione e di scambio intergenerazionale. Una mappa delle pietre è consultabile su www.memoriaurbana.it e, arricchita dei lavori delle scuole, è visibile in tutti gli Spazi di quartiere. Durante le cerimonie di posa è inoltre distribuita la pubblicazione Stolpersteine. Pietre d’inciampo. Bergamo 2022.

ore 12.00

Stazione Ferroviaria, ingresso principale piazzale Marconi

Cerimonia di deposizione della corona d’alloro alla lapide in memoria dei lavoratori del Nord Italia deportati da Bergamo nei campi di concentramento

Intervento a cura degli studenti del Liceo “Lussana”

A seguire

Giardino di Palazzo Frizzoni | Piazza Matteotti 27

Momento di raccoglimento in memoria dei 20 bambini ebrei uccisi nel campo di Neuengamme

Atto di memoria a cura dell’Istituto Comprensivo “E. Donadoni”

Passaggio Cividini | Lato via Tiraboschi

Omaggio a Pierantonio Cividini, letterato ed educatore

PROVINCIA

Mercoledì 26 gennaio alle 21 al TNT – Teatro Nuovo Treviglio andrà in scena “Lydia tra le nazioni”, spetpettacolo dedicato a Lydia Gelmi Cattaneo, prima donna bergamasca ad essere stata nominata Giusto tra le Nazioni nel 1974.

Dopo il Crowdfunding che ne ha permesso la messa in scena, il debutto in prima nazionale a deSidera Bergamo Festival nel luglio 2021 (in un luogo esclusivo: al Castello di Valverde, dove Lydia Gelmi Cattaneo ha vissuto fino alla sua morte) lo spettacolo prevede una piccola Tournée in occasione della Giornata della Memoria.

Lo spettacolo è prodotto da deSidera/Teatro de Gli Incamminati e mette in scena due note attrici: Angela Demattè e Maria Laura Palmeri nel ruolo di Lydia Gelmi Cattaneo, la prima e Irene Weiss, la seconda, ebrea salvata dalla protagonista, insieme a molti altri, nascondendola nella sua casa a Bergamo e che anche grazie alla sua testimonianza da sopravvissuta all’olocausto, Israele le conferirà l’onorificenza di Giusto tra le Nazioni.

La riscoperta della figura di Lydia Gelmi Cattaneo, soprattutto in quanto prima donna lombarda a ricevere la menzione di Giusto tra le Nazioni, ha suscitato l’interesse del Consiglio Regionale della Lombardia tanto da ospitare lo spettacolo che racconta la sua straordinaria vicenda presso l’Auditorium Gaber nel Palazzo Pirelli a Milano.

Lydia Gelmi Cattaneo: prima lombarda ad aver avuto, nel 1974, il riconoscimento di Giusta tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei tra il 1943 e il 1945.

Lo spettacolo prende spunto dalla sua avventurosa vita per raccontare un momento storico complesso. La vicenda di Lydia pone una domanda scomoda: è giusto salvare, oltre alle vittime, anche dei criminali, quando sono in pericolo di vita?

La prima a chiederselo è Irene Weiss, una ragazza ebrea che Lydia ha nascosto in casa sua dal gennaio del 1944 fino alla fine della guerra. Lydia è chiamata a rendere conto delle sue azioni di fronte alla sua coscienza e a un simbolico tribunale della Storia. Proprio Irene riuscirà ad andare oltre la logica della vendetta, dell’occhio per occhio e dente per dente, salvando Lydia da una possibile condanna ai nostri occhi. Per le due donne “una vita è una vita”. E colui che salva una vita in pericolo, salva l’umanità intera.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.treviglio.18tickets.it

L’esibizione verrà proposta anche:

– venerdì 28 gennaio alle 20.45 al sala polifunzionale “Ufo” di Ponte San Pietro (ingresso libero con prenotazione: Biblioteca 035 6228611);

– sabato 29 gennaio alle 21 al Teatro Rubini, a Romano di Lombardia (Ingresso libero con prenotazione: mail – staserateatro.operepie@gmail.com, tel. 328 7346716 (mer/ven 14,30-16.30), Biblioteca 0363 982342).

Giovedì 27 gennaio alle 20:45 al Centro Culturale di Brusaporto si terrà una serata dal titolo “Shoah – Testimonianza dell’Olocausto”. L’iniziativa, promossa in occasione del Giorno della Memoria, è organizzata dal Comune.

Obbligo di prenotazione al Centro Culturale o chiamando il numero 0356667747.

Obbligo Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Giovedì 27 Gennaio alle 20.30 alla Sala Consiliare del Comune di Bagnatica si terrà un concerto multimediale dal titolo “La sonata di Auschwitz”, con Maurizio Padovan – Accademia Viscontea.

Musica e politica dal fascismo alla Shoah (1938-1945).

Un incontro per non dimenticare la più grande tragedia del XX secolo attraverso l’insolito sguardo della musica.

Esecuzioni musicali, racconti, immagini e filmati riveleranno curiosi e inediti aspetti della politica culturale delle dittature nazi-fasciste e degli orrori dei campi di concentramento

Ingresso libero con super green pass e mascherina Ffp2.

Giovedì 27 gennaio alle 20.45 al Cine-teatro Sorriso di Gorle verrà proposta la visione del film “Non odiare”. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Film di qualità”.

In una città del nord-est vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica (Sara Serraiocco), la figlia maggiore; Marcello (Luka Zunic), adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il “piccolo” Paolo (Lorenzo Buonora). Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare.

Venerdì 28 gennaio alle 20.30 collegandosi al canale Youtube dell’Anpi di Seriate si potrà vedere la serata dal titolo “1939 – 1945. La shoah dei rom e dei sinti”. Il relatore sarà il professor Mario Pelliccioli. Ci sarà accompagnamento musicale di Raffaella Bovo al violino e Marco Nespoli alla tastiera. L’introduzione è affidata a Vittoria Battaglia, presidentessa dell’Anpi Seriate.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!