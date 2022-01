Positivi al Covid i due parroci No Vax di Ambivere e di Mapello - BergamoNews

Don Emanuele Personeni, parroco di Ambivere, e don Alessandro Nava, parroco di Mapello sono positivi al Covid. I due sacerdoti No Vax che con don Andrea Testa – parroco di Valtrighe – scrissero e pubblicarono nell’ottobre scorso il libretto “Covid 19: i conti non tornano”, hanno rifiutato le rispettive dosi di vaccino e sono saliti alla ribalta della cronaca per aver aperto un fondo di solidarietà per pagare i tamponi a quanti si opponevano al vaccino.

Una vicenda che ha spaccato di fatto le comunità e che si protrae ormai da mesi.

Per persuadere i tre sacerdoti anche il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha firmato sabato 9 ottobre un “Comunicato ufficiale della Diocesi circa la situazione di Mapello e Ambivere”.

“Il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, facendo seguito a situazioni di concerto createsi nelle Parrocchie di Mapello e Ambivere in relazione ai comportamenti da tenersi per garantire la sicurezza sanitaria dei fedeli che partecipano alla vita di tali comunità, riconducibile al contagio da Covid-19, ribadisce le indicazioni diocesane dettate a questo riguardo nel corso di questo anno e rinnova l’appello alla vaccinazione così come sostenuto da Papa Francesco, dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quella lombarda”.

A dicembre 2021, il consiglio comunale di Ambivere, comune amministrato dal sindaco e medico Silvano Donadoni, ha approvato un ordine del giorno che si schiera contro i tre sacerdoti.

“Le affermazioni contenute in quel libretto sono gravissime e travalicano ogni limite — ribadisce il primo cittadino Donadoni —. Parlano di “opinioni”, ma non siamo al bar, ci si deve affidare al rigore scientifico”. Sulla stessa linea anche il sindaco di Mapello Alessandra Locatelli che si era battuta per fare aprire un centro vaccinale.

