Più giocherà e meno costerà al Genoa: Piccoli in prestito fino al termine della stagione - BergamoNews

L’Atalanta saluta Roberto Piccoli e lo cede in prestito al Genoa fino al termine della stagione, dove potrà trovare più spazio rispetto a quello esiguo avuto finora con Gasperini. È stato lo stesso attaccante, nazionale Under 21, a chiedere di essere ceduto, proprio per la voglia di giocare e dimostrare quanto vale.

Piccoli è arrivato lunedì sera a Genova e martedì mattina ha sostenuto le visite mediche al laboratorio Synlab del Porto Antico. Martedì pomeriggio sarà a disposizione del tecnico tedesco Alexander Blessin che guiderà la prima seduta settimanale.

Piccoli arriva in prestito oneroso, ma con la particolare formula che più partite disputerà meno costerà al Genoa.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!