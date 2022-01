Olimpiadi, Michela Moioli sarà la portabandiera dell'Italia alla cerimonia d'apertura - BergamoNews

La notizia era nell’aria (e ne avevamo scritto proprio lunedì), ma la conferma è arrivata soltanto stamattina, martedì 25 gennaio: Michela Moioli sarà la portacolori dell’Italia alle Olimpiadi Invernali.

La 25enne di Alzano Lombardo andrà infatti a sostituire l’amica Sofia Goggia, incappata in una caduta nel supergigante di Cortina d’Ampezzo che le impedirà di prendere parte alla cerimonia d’apertura prevista a Pechino il prossimo 4 febbraio.

Vincitrice della medaglia d’oro nel snowboard cross a Pyoengchang 2018, Moioli era stata inizialmente destinata a svolgere il medesimo ruolo per la cerimonia di chiusura, tuttavia l’infortunio della sciatrice orobica ha costretto il presidente del Coni Giovanni Malagò a rivedere le proprie decisioni.

Dopo aver parlato con la Goggia e con il numero uno della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Flavio Roda, Malagò ha deciso di puntare sulla giovane seriana informando anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale ha prontamente apprezzato la decisione.

In attesa di conoscere il nome dell’atleta che rappresenterà l’Italia al termine dei Giochi Olimpici, il Capo dello Stato ha espresso i propri auguri di pronta guarigione per Sofia Goggia rivelando di “tifare” per un suo pronto recupero in vista della discesa libera in programma nella mattinata del 15 febbraio.

