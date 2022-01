Dense foschie sulla pianura, anche per tutto il giorno - BergamoNews

Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Risponde Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La vasta struttura anticiclonica posizionata con i suoi massimi pressori sul comparto centro-occidentale europeo, impedisce alle correnti perturbate nord atlantiche di raggiungere le latitudini italiane, facendole invece scorrere verso il Nord Europa. Ne consegue sulla Lombardia, almeno per gran parte della settimana, un clima ancora asciutto, piuttosto mite in montagna e freddo umido in pianura, caratterizzato anche da un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici.

Martedì 25 gennaio 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso sui monti di gran parte della regione. Uggioso con foschie dense e nebbie sulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per gran parte della giornata. Nella notte e al primo mattino deboli gelate.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra -1/-4 °C (con valori leggermente più alti nei grandi centri urbani); massime stazionarie e comprese tra +4/+8 °C (con valori leggermente più bassi nelle zone interessate da nebbie persistenti.

Mercoledì 26 gennaio 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso sui monti di gran parte della regione. Locali nubi basse con foschie dense e nebbie sulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per gran parte della giornata. Nella notte e al primo mattino gelate estese.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra -2/-5 °C (con valori leggermente più alti nei grandi centri urbani); massime stazionarie e comprese tra +5/+8 °C (con valori leggermente più bassi nelle zone interessate da nebbie persistenti.

Giovedì 27 gennaio 2022

Tempo Previsto: Proseguono ovunque condizioni di tempo stabile. Nottetempo e al primo mattino sulla pianura gelate estese e nebbia, in dissolvimento sull’alta pianura nelle ore centrali della giornata. Possibile formazione di strati nuvolosi insistenti per l’intera giornata lungo la Pianura Padana.

Temperature: In pianura minime e massime senza variazioni di rilievo.

© Riproduzione riservata

