Congedi parentali Covid-19, come funzionano? - BergamoNews

Il governo ha prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità di richiedere congedi parentali straordinari: i congedi Covid-19 possono essere attivati quando si verifica una sospensione dell’attività scolastica in presenza, se la classe o il minore sono messi in quarantena o se il bambino è positivo al Covid-19.

Chi può richiedere un congedo parentale covid-19?

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di classi in quarantena o di positività del figlio i lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata Inps con figli minori di 14 anni possono richiedere il congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della quarantena del minore.

Il congedo può essere richiesto e utilizzato da uno dei genitori o da entrambi (in giorni diversi). Queste giornate sono pagate al 50% della retribuzione effettiva.

La misura è riconosciuta retroattivamente, purché per periodi successivi al 21 ottobre 2021.

Quali sono i requisiti?

Il congedo spetta ai dipendenti del settore privato o ai lavoratori autonomi o parasubordinati iscritti alla gestione separata. Il figlio, minore di 14 anni, deve essere convivente con il genitore che richiede il congedo. Il requisito della convivenza non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità.

Vuoi richiedere un congedo parentale Covid 19?

La domanda può essere presentata per via telematica: è possibile farlo sul portale dell’Inps (è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi).In alternativa è possibile contattare il call center integrato INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito dai telefoni fissi) o il numero 06.164164 (da rete mobile, con tariffa variabile in base alle condizioni applicate dal proprio gestore).

Anche i patronati possono richiedere i congedi. Se ne hai i requisiti, il patronato Inca CGIL di Bergamo può aiutarti. Per avviare una pratica invia una mail a congedibg@cgil.lombardia.it

