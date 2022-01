Speciale Quirinale, Seven sisters o Eternal love? La tv del 24 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 24 gennaio su La7 alle 21.15 ci sarà uno speciale del TgLa7 dedicato all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Conduce il direttore Enrico Mentana.

Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo particolarmente attento all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini. Elena va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale…Elena e i suoi sono finalmente riusciti ad entrare nella chat incriminata e, nascondendosi sotto un profilo fasullo, riescono a ottenere un filmato di Angelo nel luogo in cui è prigioniero. Scoprono dove si trova ma il carceriere riesce a fuggire con Angelo prima del loro arrivo…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Messaggio dall’oltretomba”: il celebre pianista Pasha Verdinikov viene trovato morto nel suo studio, ucciso con un colpo di pistola. Camille torna da Parigi ed affianca Neville Parker nelle indagini…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Italia1 alle 21.25 proporrà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Seven Sisters”; su La5 alle 21.05 “Eternal love”; su Iris alle 20.55 “Blow” e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “Sciarada – Il circolo delle parole – Hemingway. L’altro Hemingway 1929-1944”. Ernest Hemingway con il romanzo Addio alle armi è diventato un mito. Continua a scrivere racconti straordinari e opere come Morte nel pomeriggio e Verdi colline d’Africa. Una vita avventurosa da Cuba, all’Africa, alla Spagna dove va come reporter durante la guerra civile, nel racconto di critici e scrittori.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

