"Siamo positivi e in isolamento da 5 giorni, ma il nostro green pass risulta valido" - BergamoNews

Bergamo. Tutti e tre positivi, tutti e tre in quarantena obbligatoria, ma il loro green pass risulta valido.

Potrebbero quindi tranquillamente andarsene in giro, sedersi al ristorante, andare al cinema o a teatro anche se affetti da Covid.

Lo racconta una mamma bergamasca, Oriana Lonigro, in una lettera inviata alla redazione.

“Scrivo perché vorrei segnalare che i greenpass ottenuti dopo il completo ciclo vaccinale (3 dosi) per me, e per i miei bambini (1 dose fatta il 4 gennaio), non attestano l’attendibilità.

Dal giorno 20 gennaio siamo tutti e tre in isolamento e quarantena perché risultati positivi ai tamponi. Oggi, dopo 5 giorni dall’attestazione registrata tempestivamente da ATS Bergamo, faccio una verifica con l’applicazione che uso regolarmente per lavoro e… risultato, tutti validi!!!

Mi sembra un’assurdità! Io e i miei figli potremmo tranquillamente presentarci in un luogo chiuso, contagiare chiunque e passare indisturbati.

Mi sento di segnalare la cosa perché credo sia assurdo e totalmente fuori controllo”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!