Morbegno, donna travolta da un treno: ricoverata in gravi condizioni al Papa Giovanni - BergamoNews

Morbegno. È ancora da chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a Morbegno (SO), dove intorno alle 13.30 una donna di 60 anni è stata investita da un treno, in via Ganda, nei pressi di un passaggio a livello.

Sul posto, oltre che le forze dell’ordine per i rilevi, sono intervenuti i soccorsi. La donna, che ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al torace e un trauma al bacino, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elicottero.

Trenord fa sapere che la circolazione dei treni è momentaneamente sospesa in attesa che si concluda l’intervento e gli accertamenti delle autorità.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!