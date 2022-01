La Pedrini realizza un impianto composto da 6 linee in Brasile, per la Decolores - BergamoNews

La Pedrini di Carobbio degli Angeli, specializzata nella costruzione di macchine per la lavorazione di marmo, granito e gres, sta realizzando un impianto composto da 6 linee per la Decolores Màrmores e Granitos, una delle maggiori aziende in Brasile specializzata nella produzione di lastre di pietra naturale.

Fondata nel 2000, Decolores si distingue nel mercato sia per le azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa verso tutti gli stakeholder, sia per la qualità e varietà delle lastre offerte.

Da oltre 10 anni, l’azienda brasiliana ha scelto Pedrini come partner tecnologico per la fornitura di impianti completi, dal taglio alla lucidatura.

“Affidabilità costante, precisione, massima produttività e attenzione alla sostenibilità. Sono questi gli elementi che ci hanno convinto a scegliere Pedrini in tutti questi anni – ha dichiarato Luca Burlamacchi, AD di Decolores – Pedrini ha contribuito con passione e capacità al nostro sviluppo tecnologico proponendo sempre soluzioni innovative in grado di gestire i nostri preziosi materiali”.

Decolores ha così affidato a Pedrini la progettazione di un impianto composto da 6 linee collegate tra loro da carrelli motorizzati e dotate delle ultime innovazioni.

La prima linea dedicata alla resinatura di entrambi i lati delle lastre in ciclo automatico e continuo è già stata avviata. Nei prossimi mesi saranno installate le nuove linee che saranno rese operative in maniera progressiva senza mai arrestare la produzione.

© Riproduzione riservata

