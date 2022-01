Ilicic, che succede? Gasp e i tifosi lo aspettano, l'Atalanta è al bivio - BergamoNews

“Non mi fa piacere parlare di lui che ha degli alti e bassi. Ora ha qualche problema ma ha voglia di ripartire e lo aspettiamo a braccia aperte. In questo momento dobbiamo pensare più alla persona che al calciatore e forse la cosa migliore è lasciarlo in pace”. Gian Piero Gasperini ha provato a spiegare così la situazione di Josip Ilicic al termine della gara contro la Lazio.

Il fantasista sloveno negli ultimi giorni è stato al centro delle voci relative alla sua condizione psicologica. Assente dalle convocazioni in occasione delle partite con Inter e Lazio per problemi personali, che l’avevano tenuto lontano dal resto del gruppo anche nell’estate del 2020, il numero 72 sembra essere stato risucchiato nel vortice della depressione.

La società di Percassi già in passato aveva deciso di aspettarlo in campo, su quel rettangolo verde che gli aveva permesso di ritrovare la serenità perduta. Ma adesso che il calciomercato impazza e con l’arrivo di Boga, ci saranno molte più soluzioni per il Gasp. Un trequartista dovrà fare le valigie e potrebbe essere proprio Ilicic l’indiziato numero uno a salutare Bergamo. Miranchuk sembra aver scalato posizioni nelle gerarchie, convincendo il tecnico a puntare su di lui. Lo spazio concesso al talento russo per sopperire alle numerose assenze potrebbe essere il segnale del suo rilancio.

Nel frattempo domenica (23 gennaio) i tifosi hanno voluto dimostrare a Ilicic tutto il loro affetto e la loro vicinanza affiggendo uno striscione ai cancelli di Zingonia con la scritta “Josip mola mia. Bergamo è con te”. La “firma” è quello del gruppo Facebook “Insieme per la Dea”, che nel post scrive “Finalmente abbiamo avuto il permesso di metterlo. Forza Dea, forza JoJo”.

Ilicic sabato 29 gennaio compirà 34 anni. Nella settimana in cui spegnerà le candeline e si chiuderà il calciomercato capiremo se il suo futuro rimarrà a Bergamo oppure se questa volta gli orobici preferiranno puntare su altri giocatori: la scelta è pressante, anche alla luce della nuova normativa del protocollo Covid che impone alla società di presentare la lista dei 25 giocatori che compongono il “Gruppo Atleti” entro il 4 febbraio.

