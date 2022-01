Favola Sidibe, dal barcone alla Serie A. E De Nipoti studia da Ganz e Cantarutti - BergamoNews

Zingonia. Da San Benedetto dei Marsi a Collelongo ci sono circa 22 chilometri, un po’ come da Bergamo a Treviglio. Là però, in Abruzzo provincia dell’Aquila, a San Benedetto dei Marsi appunto, una volta (son già passati quasi 35 anni) l’Atalanta, grazie all’indimenticabile maestro-talent scout Mino Favini, scopriva quello che si rivelerà uno dei più grandi talenti del suo settore giovanile, Domenico Morfeo. Che debutterà in Serie A nell’Atalanta di Marcello Lippi a soli 17 anni. Ora l’ultimo nerazzurro esordiente in Serie A arriva ancora dall’Abruzzo, da Collelongo, ma in realtà la sua storia comincia un po’ prima.

Cioè da uno dei tanti barconi che sbarcano a Lampedusa, dopo aver lasciato l’Africa in cerca di fortuna. Alassane Sidibe arriva a 13 anni col fratello Hamed e viene adottato da una famiglia in provincia dell’Aquila. Dove comincia a giocare a calcio e viene notato dagli osservatori dell’Atalanta, che due anni dopo lo portano a Zingonia. E cinque anni più tardi ecco l’approdo in prima squadra. Certo, magari l’accostamento al Fenomeno Morfeo, al momento, è puramente…geografico. Altri tempi, altra storia. E poi oggi è anche più complicato per un ragazzo del settore giovanile arrivare tra gli undici di una squadra che è tra le più forti in Serie A e ha raggiunto una dimensione europea, i giocatori sono tutti nazionali. Però, complice anche l’emergenza Covid che ha decimato le rose delle squadre, qualche spazio ora si può trovare.

Spiega Massimo Brambilla, allenatore della Primavera dell’Atalanta: “Chiaro che il livello della prima squadra si è alzato molto ed è più difficile arrivarci, per i ragazzi che crescono da noi. Però loro devono farsi sempre trovare pronti e quando qualche ragazzo fa il suo esordio in Serie A è una grande soddisfazione per tutti noi”.

Così, a Roma, è arrivato il momento buono per Alassane Sidibe, 20 anni da Abidjan, Costa d’Avorio (come Kessie) e Tommaso De Nipoti, 18 anni, razza friulana come Cantarutti e Ganz. Brambilla ce li racconta così: “Sidibe è arrivato da noi in Under 15, è un centrocampista offensivo anche trequartista, si inserisce bene, vede la porta e ha sempre fatto gol. La sua è una storia particolare come quella di tanti ragazzi che arrivano dall’Africa e poi riescono ad affermarsi. Una storia veramente bella. De Nipoti” prosegue Brambilla “è friulano, da noi ha iniziato nell’Under 16, è una seconda punta molto generosa, dotato di una forza esplosiva. Deve solo imparare a essere più preciso in zona gol”.

Tommaso De Nipoti, a destra, insieme a Palomino

Certo, si può immaginare che, affidati alle cure di Gian Piero Gasperini, entrambi potranno crescere e chissà… come si sta consolidando la presenza di Scalvini, o dello stesso Piccoli. Figli di Zingonia. Continua Brambilla: “Vedremo cosa sceglierà di fare Roberto, mentre Scalvini a soli 18 anni ha conquistato la fiducia di Gasperini, come recentemente ha fatto Cittadini che ora si allena con la prima squadra. Ma i ragazzi sanno bene”, precisa il tecnico che con la Primavera ha vinto due scudetti, nel 2019 e 2020 “che se lo devono guadagnare, il salto in prima squadra. Devono pensare a far bene con la Primavera e con le prestazioni meritarsi la chiamata. Non è facile”, conclude Brambilla “però qualche possibilità c’è. E per noi allenatori, per i nostri scouting, per il nostro lavoro è motivo di orgoglio poter dare un contributo alla prima squadra”.

E chissà come continuerà la favola di Sidibe, magari sulle orme di Pessina che ha sostituito a Roma, o quella di De Nipoti, che ha rilevato Piccoli. È un bel punto di partenza, adesso tocca a loro.

