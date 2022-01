Dal barista alla parrucchiera: le ultime offerte di lavoro in Bergamasca - BergamoNews

Se siete in cerca di un’occupazione, ecco la sintesi delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

Centro per l’impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

 16789 TECNICO DI CANTIERE EDILE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 16764 OPERATORE MEZZI DI RAMPA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 16768 PERSONALE DI SALA E DI CUCINA luogo di lavoro: BERGAMO

 16075 MANUTENTORE DEL VERDE luogo di lavoro: GORLE

 16846 IMP. SERVIZI NOLEGGIO AUTO luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 16851 OP. LAVORAZIONE LAMIERE luogo di lavoro: ZANICA

 16927 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16928 ASA luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

 16882 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

 16752 AUTORIPARTATORI/VERNICIATORI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: BERGAMO

 16929 ASSISTENTE TECNICO luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16833 CUCITRICE CAPI DI ABBLIGLIAMENTO luogo di lavoro: BERGAMO

 16800 IMP. AMMINISTRATIVO – CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

 16808 ELETTROTECNICO/ELETTRONICO luogo di lavoro: SERIATE

 16849 IMP. CONTABILE luogo di lavoro: PEDRENGO

 16356 IMP. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO luogo di lavoro: BERGAMO

 16535 OPERATORE OFF. MECCANICA luogo di lavoro: TREVIOLO

 16515 TORNITORI/SALDATORI/PERITI MECCANICI luogo di lavoro: BERGAMO

 16625 AUTISTA PAT.C + CQC luogo di lavoro: BERGAMO

 16483 ELETTRICISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

 16884 OPERAIO LAVORAZIONE VETRO luogo di lavoro: BERGAMO

 16879 AD. MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: OSIO SOPRA

 16878 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l’impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it

 16856 ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLA D’OGNA

 16897 giardiniere luogo di lavoro: CLUSONE

Centro per l’impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

 16572 VETRAIO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VILLONGO

 16668 OPERAIO PRODUZ. GELATO/DOLCI luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16917 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

 16788 APPRENDISTA GIUNTISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16880 GOMMISTA/MECCANICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16877 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: PALOSCO

 16571 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: CAPRIOLO

 16803 CUCITRICE BORSE IN PELLE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

 16812 TIROCINANTE UFF. PAGHE/CONTRIBUTI luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL’OGLIO

 16910 DISEGNATORE TECNICO MECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

Centro per l’impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

 16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BOSSICO

 16915 CARPENTIERE luogo di lavoro: SOVERE

 16908 ADDETTO TORNERIA MECCANICA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 16834 OPERATORE DI PANIFICAZIONE E PASTICCERIA luogo di lavoro: PIANICO

 16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

 16909 OPERAIO luogo di lavoro: SOVERE

 16930 MANOVALE luogo di lavoro: SOVERE

Centro per l’impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

 16806 MECCANICO SPECIALIZZATO OLEODINAMICA luogo di lavoro: BREMBATE

 16870 MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI PATENTINO luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

 16855 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: BOTTANUCO

 16805 APPRENDISTA MECCANICO luogo di lavoro: BREMBATE

 16886 ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

 16924 ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

 16918 AIUTO MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 16887 ASSISTENTE ALLA POLTRONA luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

 16885 IDRAULICO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 16864 PARRUCCHIERE luogo di lavoro: CALOLZIOCORTE

 16900 OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

 16841 PARRUCCHIERE luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

 16804 ASA luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

Centro per l’impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

 16895 TECNICO GEOMETRA luogo di lavoro: COVO

 16552 GEOMETRA DI CANTIERE luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL’OGLIO

 16854 IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A luogo di lavoro: GHISALBA

 16893 OPERAIO SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COVO

 16890 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: FONTANELLA

 16763 APPRENDISTA SERRAMENTISTA luogo di lavoro: CALCIO

 16905 APPRENDISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: ANTEGNATE

 16904 TIROCINANTE OPERAIO OFFICINA luogo di lavoro: ANTEGNATE

 16932 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: BARBATA

 16829 MECCANICO/IMPIANTISTA IDRAULICO luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

 16831 FINITORE CARROZZIERE luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

 16844 OPERAIO AGRICOLO luogo di lavoro: MARTINENGO

 16828 ALLESTITORE MONTAGGIO ARREDI luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

 16931 OPERAIO/A ASSEMBLATORE/TRICE luogo di lavoro: ISSO

Centro per l’impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

 16911 Muratore luogo di lavoro: GORLAGO

 16912 Autista/Escavatorista luogo di lavoro: GORLAGO

 16252 AUTISTA/OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16673 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CASAZZA

 16819 BARISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16783 IMPIEGATA/O luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16782 OPERAIO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16906 Operaio generico luogo di lavoro: ZANDOBBIO

 16818 OPERAIO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16839 ALLESTITORE NAUTICO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16922 Addetto ufficio logistica luogo di lavoro: CASAZZA

 16902 Operaio luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

 16914 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO luogo di lavoro: GORLAGO

Centro per l’impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

 16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16487 SALDATORE TUBISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: PAGAZZANO

 16545 CONTROLLO QUALITA’ luogo di lavoro: CISERANO

 16542 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

 16423 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: INZAGO

 16387 POSATORE DI PAVIMENTI luogo di lavoro: URGNANO

 16381 PROGRAMMATORE ATTREZZISTA luogo di lavoro: LURANO

 16378 TORNITORE luogo di lavoro: LURANO

 16244 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: VERDELLINO

 16005 IDRAULICO SENIOR/JUNIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16213 AUTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16724 GUARDIA GIURATA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16235 CARTOTECNICA GENERICA luogo di lavoro: ARZAGO D’ADDA

 16726 TIROCINANTE AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16859 IMPIEGATA CONTROLLO QUALITA’ luogo di lavoro: VERDELLINO

 16850 DISEGNATORE AUTOCAD luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16799 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: POZZO D’ADDA

 16773 BANCONISTA/SALUMERIA luogo di lavoro: CRESPIATICA

 16771 ADDETTA CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: CRESPIATICA

 16717 ASSISTENTE AMM.VA /ACQUISTI luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16729 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

 16720 GEOMETRA SENIOR DI CANTIERE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 16683 DISEGNATORE TECNICO CAD JUNIOR luogo di lavoro: CANONICA D’ADDA

 16656 INSTALLATORE/CABLATORE luogo di lavoro: CISERANO

 16637 PIZZAIOLO/AIUTO CUOCO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16583 OP. PRODUZIONE STAMPI ALLUMINIO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16654 MECCANICO AUTORIPARATORE JUNIOR luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16575 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16639 GIARDINIERE luogo di lavoro: LURANO

 16634 MONTATORE DI ARREDI luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16573 FALEGNAME JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: DOVERA

 16630 DISEGNATORE CAD TIROCINANTE luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

Centro per l’impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

 16780 BARISTA/CAMERIERA luogo di lavoro: ALME’

 16772 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 16807 CAMERIERA luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

 16821 CUOCO O AIUTO CUOCO luogo di lavoro: VALBREMBO

 16847 GIARDINIERE/APPRENDISTA GIARDINIERE luogo di lavoro: SORISOLE

 16876 IMPIEGATO/A LOGISTICA luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

 16568 SERRAMENTISTA/AIUTO SERRAMENTISTA luogo di lavoro: VALBREMBO

 16920 OPERAIA/O METALMECCANICO luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

 16925 AIUTO CUOCO/A luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16926 DISEGNATORE ELETTRICO luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 16891 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

 16892 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16836 MONTATORE DI PORTONI luogo di lavoro: SORISOLE

 15778 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: SANT’OMOBONO TERME

 16657 SALDATORE luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

 16660 AUTISTA luogo di lavoro: ALME’

 16669 APPRENDISTA GIARDINIERE luogo di lavoro: PALADINA

 16693 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SEDRINA

 16171 PERITO TESSILE luogo di lavoro: PALADINA

 16700 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VALBREMBO

 16745 ESTETISTA luogo di lavoro: PALADINA

 15958 CARROZZIERE luogo di lavoro: SEDRINA

 16746 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: ZOGNO

 15925 ADDETTO ALLE VIGNE luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

 16464 ESTETISTA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

 16468 POSATORE TENDE DA SOLE luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

 16883 ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC luogo di lavoro: ZOGNO

 16738 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: SORISOLE

 16872 IMPIEGATA/O UFFICIO LOGISTICA luogo di lavoro: ALME’

 16889 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

 16046 PANIFICATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

