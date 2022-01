Come funziona l’elezione del presidente della Repubblica - BergamoNews

La prima “chiamata” per eleggere il nuovo presidente della Repubblica è in calendario alle 15 di oggi, lunedì 24 gennaio: 1.008 Grandi elettori (sarebbero 1009 ma domenica è morto il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano) riuniti in seduta comune, con 321 senatori, 629 deputati e 58 delegati regionali avranno il compito di scegliere il successore di Sergio Mattarella, il cui mandato scadrà il prossimo 3 febbraio.

Il quorum

Le prime tre votazioni richiedono una maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea, pari a 673 voti: dalla quarta il quorum si abbassa fino alla maggioranza assoluta, vale a dire 505 preferenze.

I primi ad essere chiamati al voto saranno i senatori, poi deputati e delegati regionali: una volta che tutte le schede saranno depositate “nell’insalatiera” il presidente della Camera procederà con lo spoglio, leggendo i nomi dei votati ad alta voce.

Gli schieramenti

Nessuno schieramento ha, da solo, i numeri per poter eleggere il presidente della Repubblica, in nessuna delle fasi della votazione.

Il centrodestra ha una forza di 450 voti (escludendo la presidente del Senato Elisabetta Casellati, che per prassi non vota): 212 Lega, 139 Forza Italia e Udc, 63 Fratelli d’Italia, 32 Coraggio Italia e Idea Cambiamo, 5 Noi con l’Italia.

Sono 407, invece, i voti del centrosinistra (escludendo il presidente della Camera Roberto Fico, che per prassi non vota): 236 del Movimento 5 Stelle, 154 del Pd e 18 di Liberi e Uguali. A questi potrebbero aggiungersi anche i 44 voti di Italia Viva.

Dove e quando si vota

Si vota nell’Aula di Montecitorio che sarà presieduta dal presidente della Camera Roberto Fico. A differenza del solito, causa pandemia, ci sarà una sola votazione al giorno (in genere ce n’erano due, una al mattino e una al pomeriggio) in presenza. La votazione può svilupparsi su più giorni, ma l’assemblea non verrà scioltà finché non verrà eletto il nuovo capo dello Stato.

Le regole anti-Covid

Si potrà votare (e quindi accedere all’Aula di Montecitorio) solo con il Green pass (è sufficiente il ‘base’), mascherina Ffp2 e temperatura non superiore ai 37,5 gradi. Entreranno al massimo 50 grandi elettori alla volta. Ingresso in ordine alfabetico e voto per fasce orarie: in Aula comunque non saranno ammesse più di 200 persone.

