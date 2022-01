Bloccati in quota dopo aver smarrito il sentiero: 4 giovani recuperati dal Soccorso Alpino - BergamoNews

Due interventi molto simili nella giornata di domenica 23 gennaio per la V Delegazione orobica del Soccorso alpino.

Nella zona della Presolana, due ragazzi residenti in provincia di Bergamo stavano scendendo dal bivacco lungo sentiero normale. A un certo punto però hanno sbagliato percorso e si sono ritrovati in un tratto con neve ghiacciata. Non riuscivano a proseguire e allora hanno chiesto aiuto.

Dicevano di essere troppo stanchi. Sono stati raggiunti prima dal rifugista dei Cassinelli, che li ha accompagnati per un tratto, e poi sono stati raggiunti dalle squadre del Soccorso alpino, che li hanno riportati in jeep al Passo della Presolana.

A Oltre il Colle invece i tecnici sono stati attivati per il recupero di altri due ragazzi, sempre in difficoltà per la presenza di neve ghiacciata e per avere smarrito il sentiero durante il rientro mentre si trovavano nella zona delle Bocchette di Cornapiana, nella zona del Monte Arera.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

I due giovani sono stati recuperati dall’équipe dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di Como con il verricello e portati in piazzola, illesi, a Oltre il Colle.

È molto importante, ricorda il Soccorso Alpino, fare attenzione e programmare le escursioni, lungo percorsi noti, agibili, calibrati sulle proprie capacità e con l’attrezzatura necessaria per la montagna invernale.

