Atletica, a Bergamo esordio vincente nei 60 metri per la campionessa italiana Vittoria Fontana  - BergamoNews

Il 2022 si apre con un successo per Vittoria Fontana.

La campionessa italiana ha iniziato la stagione indoor dominando i 60 metri andati in scena a Bergamo nel pomeriggio di domenica 23 gennaio.

Rientrata da uno stage con la Nazionale alle Canarie, Fontana non ha lasciato scampo alle avversarie imponendosi in entrambe le prove svoltesi nel tunnel di via Gleno fermando il cronometro rispettivamente in 7”48 e 7”53.

“Speravo andasse meglio, anche se sono consapevole di non aver preparato al meglio questa gara che doveva esser l’inizio del percorso che mi accompagnerà ai Mondiali Indoor – ha sottolineato la velocista dei Carabinieri -. Alle Canarie abbiamo trovato un clima particolarmente caldo. Ci siamo concentrati principalmente sulla manualità in vista della staffetta che prenderà parte alla competizione iridata in programma negli Stati Uniti”.

A contendere l’affermazione a Fontana ci ha pensato l’atleta di casa Alessia Pavese (Aeronautica Militare) la quale è apparsa già particolarmente in forma avvicinando per due volte il proprio record sulla distanza.

In grado di mettersi alle spalle la quattrocentista Eleonora Marchiando (Carabinieri), la 23enne di Villa di Serio è apparsa particolarmente solida nel corso di entrambe le manche terminando la prima “manche” in 7”57 e peggiorandosi soltanto di un centesimo in occasione della seconda fase di gara.

Prova di elevato livello contenuto tecnico anche per i 60 metri ostacoli che hanno visto il ritorno al successo della piemontese Linda Olivieri (Fiamme Oro Padova) la quale si è confermata in crescita dopo aver timbrato il nuovo personale nella prova in linea.

Specialista dei 400 metri ostacoli nei quali ha raggiunto le semifinali alle Olimpiadi, Olivieri ha fermato per due volte le lancette dell’orologio in 8”47 precedendo di tre centesimi la valdostana Elisabetta Marchiando (Carabinieri), vincitrice della seconda serie e capace di limare il miglior crono della carriera.

In campo maschile affermazione e personal best per Fabio Izzo (Atletica Bergamo 1959) il quale ha tagliato il traguardo in 8”12 precedendo il compagno di squadra Samuele Maffezzoni, all’esordio fra le promesse.

Discorso simile per Filippo Cappelletti (OSA Saronno Libertas) il quale si è imposto nei 60 metri in 6”84 precedendo il collega Edoardo Luraschi e dimostrandosi nuovamente in crescita la vittoria ottenuta ad Ancona sui 200 metri sette giorni prima.

© Riproduzione riservata

