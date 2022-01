Atalanta: ufficiale l'acquisto di Boga dal Sassuolo. L'ivoriano: "Indossare il 10 è il sogno di ogni bambino" - BergamoNews

Dopo diversi giorni di attesa è arrivata la tanto sperata ufficialità dell’approdo di Jeremie Boga all’Atalanta. Attraverso il proprio sito ufficiale la società nerazzurra ha comunicato l’acquisto in prestito con obbligo di riscatto del talento ivoriano.

L’esterno arriva dal Sassuolo in seguito a un lungo corteggiamento iniziato la scorsa estate. Il classe ’97, che ha scelto il numero 10, è un attaccante bravo nell’uno contro uno, salta l’uomo con estrema facilità e offrirà a Gasperini un ventaglio di scelte tattiche più ampie. Grazie alla sua duttilità può giocare in diverse posizioni dell’attacco mettendo a disposizione della squadra nerazzurra rapidità nello stretto, caratteristica chiesta dal tecnico alla dirigenza.

Queste sono le dichiarazioni del calciatore rilasciate poco dopo la firma al Centro Bortolotti di Zingonia: “Sono molto felice perché è molto tempo che volevo venire qua. L’Atalanta è una grande che ha dimostrato negli ultimi cinque, sei anni di essere una squadra importante in Serie A. Penso che per il mio stile di gioco sia un matrimonio perfetto. Voglio fare un altro step e vincere qualcosa di importante”.

Secondo una statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti in campionato nell’anno solare 2020-2021: “Questo è il mio gioco di sempre, voglio rischiare di fare qualcosa di diverso in campo. So che qui si aspettano molto da me e io ho voglia di scendere in campo. Mi piace lo spirito di squadra, so che qui si lavora duro e ci si aiuta”.

Sulla scelta del numero di maglia ha detto: “Prima avevo il 7 al Sassuolo, ho scelto il 10 perché è il numero che tutti i bambini sognano di indossare. E’ il numero giusto per affrontare questa nuova avventura. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi e non vedo l’ora di vederli allo stadio”.

