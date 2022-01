The Rookie, Quasi sposi o L'altra donna del re? La tv del 23 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 23 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La Sposa”, con Serena Rossi, Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. In questa puntata, Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame per frequentare la terza elementare. Il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. Vittorio si rende conto delle grandi capacità della ragazza e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo le cose sembrano andare meglio. Ma la faticosa routine al casale dei Bassi viene spezzata dal rinvenimento da parte di un cacciatore di un cadavere in fondo a una scarpata.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sulla linea di fuoco”: Nolan e Lucy riescono a trarre in salvo un uomo da un incendio, ma all’interno dell’edificio in fiamme c’è un cadavere che non sembra essere morto a causa delle ustioni…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “L’uomo d’acciaio”; su Rai4 alle 21.20 “Ossessione omicida”; su La5 alle 21.05 “Quasi sposi”; e su Iris alle 20.55 “L’altra donna del re”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con il quarto episodio di ‘Immensa Africa’, inizia un viaggio nella Riserva di Mashatu, una terra antica inframezzata da baobab. Nella seconda fascia, Monica Ghezzi ci racconta una Parma inedita, sospesa tra i palazzi signorili e le cupole del Correggio e il quartiere Oltretorrente, dimenticato da Dio e dagli uomini.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

