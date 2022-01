Per Sofia Goggia distorsione al ginocchio e piccola frattura: "Ma proverò ad esserci alle Olimpiadi" - BergamoNews

L’infortunio è comunque serio, ma visto che si temeva il peggio forse la partecipazione di Sofia Goggia alle prossime Olimpiadi Invernali che scatteranno il 4 febbraio a Pechino non è del tutto compromessa.

Caduta nel corso del supergigante di Cortina d’Ampezzo, la 29enne orobica ha infatti riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.

Un infortunio che fermerà la fuoriclasse tricolore per alcune settimane, ma che potrebbe non impedirle di prendere parte alla rassegna a cinque cerchi dove tra l’altro è la portabandiera azzurra.

A confermare la notizia è stata la stessa Goggia al termine delle visite svolte alla Casa di Cura “La Madonnina” di Milano dove nel pomeriggio di domenica 23 gennaio si è sottoposta a una TAC a entrambe le ginocchia.

“Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione – ha affermato la campionessa olimpica – ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo“.

Goggia dovrà ora sfruttare la tenacia che la contraddistingue e tornare più forte di prima con l’obiettivo di realizzare sulle nevi cinesi un nuovo “miracolo sportivo”.

