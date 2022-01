"Le mascherine fornite dalle scuole sono grandi o scomode: i nostri figli non riescono a usarle" - BergamoNews

Bergamo. “Le mascherine fornite dalle scuole sono troppo grandi oppure scomode: i nostri figli e nipoti non riescono a usarle”. Così alcune mamme e nonne bergamasche segnalano problematiche relative ai dispositivi di protezione individuale che vengono distribuiti negli istituti scolastici di diverso ordine e grado.

“Le mascherine consegnate nella scuola elementare – spiegano una nonna e una mamma – sono gigantesche e i bambini non riescono a indossarle perchè risultano enormi, troppo grandi. Ma non le portano nemmeno i ragazzi delle medie perchè, avendo due elastici particolarmente larghi, stringono troppo e comprimono le orecchie. Abbiamo chiesto anche ad alcuni ragazzi che frequentano le superiori e loro stessi ci hanno detto che in ogni aula ci sono parecchie scatole piene di queste mascherine perchè quasi nessuno le usa perchè il loro tessuto è talmente potente da rendere difficoltoso il respiro. Sia i bambini sia i ragazzi, quindi, finiscono a usare mascherine acquistate dalle famiglie perchè queste risultano scomode”.

Infine, concludono la nonna e la mamma: “Su consiglio di alcuni conoscenti, abbiamo pensato di portarle in oratorio nel caso potessero servire ad altri, ma lì si sono rifiutati di prenderle: non sanno più dove metterle perchè tante persone le hanno consegnate perchè i loro figli e nipoti non riescono a portarle”.

