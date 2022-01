L'Atalanta decimata fa l'impresa: orgoglioso di questi ragazzi, ma ora benedetta la pausa nazionali - BergamoNews

Un’Atalanta a tratti commovente riesce nell’impresa di strappare un preziosissimo pareggio in casa della Lazio.

La formazione nerazzurra è scesa in campo priva di ben 10 giocatori, causa infortuni e Covid ma non si è mai persa d’animo disputando una gara fatta di tanto orgoglio e convinzione. Prova ne è che l’unica vera occasione per i biancazzurri è arrivata solo dopo oltre un’ora di gioco, peraltro su un errore di Djimsiti allorchè Zaccagni colpisce il palo a Musso battuto.

Nel primo tempo la Dea stenta a trovare la manovra, chiaramente condizionata dalla mancanza dei consueti punti di riferimento. Davanti Piccoli e Miranchuk non riescono a tenere palla, ma la difesa nerazzurra copre molto bene e non lascia spazio agli avversari.

Nella seconda frazione il russo sembra maggiormente convinto e si inventa un paio di buone giocate che però non vengono finalizzate. Proprio quando sembrava essere entrato nel match un infortunio lo costringe però ad uscire, lasciando il ragazzo bergamasco da solo a cercare di tenere in apprensione la retroguardia laziale.

Ad un certo punto Gasperini si permette perfino il lusso di buttare nella mischia i giovanissimi Sidibe e De Nipoti, concedendogli l’esordio in serie A in un match dove occorreva tanta grinta.

Davvero impossibile chiedere di più a questi ragazzi, sia sul piano del gioco che su quello della determinazione. Senza paura di essere smentito, sono convinto che a squadre entrambe a ranghi completi la Dea avrebbe senza dubbio portato a casa l’intero bottino.

Purtroppo la sfortuna questa volta ha colpito i nerazzurri, sperando di aver pagato dazio in questa occasione proseguendo dopo la sosta la cavalcata stupenda.

Venendo alle prestazioni dei singoli, tutti sufficienti ad eccezione a mio avviso di Piccoli (aveva l’occasione che aspettava, ma non l’ha colta al meglio) e Dijmsiti (troppo distratto e poco convinto).

In ogni caso il Gasp ha dimostrato anche in questa occasione di essere un grande stratega, riuscendo ad adattare diversi giocatori in ruoli per gli stessi inusuali nello scacchiere atalantino e questo anche a gara in corso.

Da tifoso non posso che essere orgoglioso di questi ragazzi che hanno compiuto una grande impresa e non era per nulla facile.

Ora occorre recuperare i giocatori ed è per questo che la pausa per la nazionale arriva davvero in modo provvidenziale in attesa di affrontare, alla ripresa, il Cagliari.

