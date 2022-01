In Lombardia 21.700 nuovi casi, 2.351 a Bergamo: calano i ricoveri in terapia intensiva - BergamoNews

A fronte di 162.678 tamponi effettuati, sono 21.700 i nuovi casi Covid in Lombardia nella giornata di domenica 23 gennaio: la positività è del 13,33%.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 67 decessi: sono 65 in meno le persone ricoverate nei reparti ordinari (3.396), 7 in meno in terapia intensiva (267).

Sono 465.215 le persone attualmente positive al Covid in regione, alle quali se ne aggiungono altre 461.552 in isolamento domiciliare.

I nuovi casi per provincia

Milano 6.006

Bergamo 2.351

Brescia 3.122

Como 1.390

Cremona 803

Lecco 666

Lodi 418

Mantova 1.209

Monza e Brianza 1.821

Pavia 1.257

Sondrio 427

Varese 1.610

