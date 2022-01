I Beatles dopo i Beatles: tensioni e slanci nelle scelte delle immagini - BergamoNews

La fine decennio dei ‘60 sancisce di fatto il tramonto di generi musicali come il beat o la psichedelia, oltre che marcare la fine (per ragioni non solo artistiche) di gruppi che hanno fortemente segnato la storia e il business di quegli anni.

“Get back”, la recente strenna natalizia di Disney+ dedicata al finale della favola Beatles, porge su un piatto d’argento l’opportunità di ragionare non tanto sulla fine, quanto su ciò che rappresentò in effetti un nuovo inizio per i quattro ex, stavolta con un approccio diverso che tenga conto della comunicazione visiva che ognuno di loro decise di mettere nella parte grafica dei propri lavori. Nove mesi quelli fra marzo e dicembre pieni di tensioni, rivendicazioni, slanci verso il futuro, pubblicazioni di nuovi lavori.

La data da cui partire è quella del 10 aprile 1970, giorno in cui in una conferenza stampa Paul McCartney annuncia ufficialmente di lasciare il gruppo e di voler cominciare la propria carriera da solista.

I quattro però si ritrovano fra i piedi “Let it be”, album registrato per la quasi totalità in sessioni precedenti a quelle di Abbey Road, (il loro ultimo LP, pubblicato nel 1969), inizialmente concepito con il titolo Get Back e ideato da Paul come un recupero di quell’impronta rock e dell’approccio live che aveva caratterizzato l’inizio della loro carriera: un “ritorno alle origini” insomma, e non solo sotto il profilo musicale. In linea con questo proposito la copertina che si intendeva usare per il progetto Get Back fu scattata nello stesso luogo (il palazzo della EMI) dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. La foto, assieme a uno scatto alternativo del 1962, apparve poi nella copertina delle due raccolte, l’album blu e l’album rosso.

Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti del risultato, prima lasciano il missaggio all’ingegnere della EMI Glyn Johns, poi ormai disinteressati al progetto, affidano i nastri al produttore statunitense Phil Spector, che decide di applicare una postproduzione accentuata, causa dell’ennesimo litigio in seno al gruppo.

L’ultimo capitolo, arrivato nei negozi l’otto maggio del 1970, si chiude con un risultato deludente, quanto meno discutibile o forse semplicemente in linea con un lavoro del quale il gruppo pare essersi disinteressato. La copertina risulterà infatti composta da quattro ritratti opera del fotografo Ethan Russell assemblati, diciamolo francamente, senza troppa fantasia dal designer John Kosh.

In questo panorama i Beatles “Post Beatles” si mettono da subito al lavoro, quasi avessero l’urgenza di comunicare una propria personale quanto nuova immagine: a uscire sul mercato prima ancora degli annunci ufficiali è Ringo Starr col suo “Sentimental Journey” pubblicato il 27 marzo su etichetta Apple Records.

L’album è costituito da cover di vecchi standard degli anni 40/50, non ottiene buone recensioni, ma sull’onda del clamore dello scioglimento dei Beatles, vende bene, raggiungendo la 7ª posizione in Gran Bretagna e la 22ª negli Stati Uniti.

Il pub che troneggia in copertina è il “The Empress in Dingle” a Liverpool, situato molto vicino alla casa natale di Ringo e le figure che si intravedono attraverso le finestre dell’edificio sono parenti vari di Ringo.

Le reazioni degli altri Beatles sono contrastanti: George Harrison lo descrisse come “un grande album, veramente carino” mentre John Lennon dichiarò alla rivista di sentirsi “imbarazzato” per il debutto del batterista.

Starr dirà di Sentimental Journey: “La cosa bella è che avevo finalmente la mia propria carriera – non veloce, ma in movimento, come la prima palata di carbone che fa partire il treno”.

Per nulla scoraggiato Ringo darà alle stampe, poco meno di sei mesi più tardi, un secondo lavoro col quale svelerà al mondo il suo vecchio amore per la musica country, facendosi ritrarre in copertina dal fotografo Marshall Fallwell, famoso per aver realizzato covers per molti artisti di quel genere musicale.

“McCartney” l’album d’esordio di Paul McCartney in pratica viene registrato privatamente fra la sua casa a Londra e gli studi di Abbey Road, tra la fine del 1969 e il marzo del 1970 quando ormai i Beatles stanno letteralmente cadendo a pezzi mentre, assieme agli altri tre stava completando il vero ultimo progetto della band, Let It Be.

Entrambi i progetti furono pronti per il marzo del 1970 e McCartney, pianificò l’uscita per il 17 aprile; agli altri tre Beatles apparve subito evidente che sarebbe entrato in competizione con Let It Be (album e pellicola) ma, nonostante diverse discussioni e riunioni, McCartney restò irremovibile sulla data del 17 per la pubblicazione, non prima di aver indetto, per una settimana prima, la famosa conferenza stampa d’addio.

Per la copertina l’artista Gordon House e il designer Roger Huggett lavorarono a una sua idea, a dir il vero piuttosto criptica se si pensa a quella ciotola di liquido rosso ciliegia circondata da ciliegie sciolte.

Decisamente più significativo risulta l’interno copertina incentrato su diverse foto realizzate dalla moglie Linda come del resto quella sul retro, una foto del marito con la figlia Mary all’interno del giaccone a lanciare un messaggio che suona come una dichiarazione d’intenti: “Ora io sono questo… casa, famiglia, amore.”.

L’autore dell’articolo, Paolo Mazzucchelli (Lovere 1959), appassionato e conoscitore di musica, da decenni si occupa di programmazione culturale in campo musicale: è autore di libri dedicati alle copertine dei dischi, come “L’altra metà del pop” e “I vestiti della musica”

