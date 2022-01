Cinema tra festival e mostre: la rinascita parte dai grandi autori - BergamoNews

Il cinema riparte. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, uscite in sala ed incassi sembrano risalire la china.

L’allerta è sempre massima, perché le nuove varianti non danno tregua dal punto di vista sanitario ed un ulteriore chiusura delle sale potrebbe essere fatale, ma le grandi produzioni si sono messe in moto in vista dell’attuale stagione dei premi, che si concluderà il 27 marzo a Los Angeles con la consegna degli Oscar. Nel frattempo, si è svolta a porte chiuse e online la consegna dei Golden Globe, mentre il Sundance Film Festival proporrà i suoi 82 lungometraggi scelti solo online da giovedì 20 gennaio.

Sundance Film Festival

Sundance che, online per il secondo anno, si apre con il documentario di Ed Perkins The Princess, che ripercorre la storia di Lady Diana, morta in un incidente nel 1997 (storia che nel frattempo viene riproposta nelle sale con Spencer di Pablo Larraìn, con Kristen Stewart nel ruolo di Lady D.). Tra gli altri, poi, Alice di Krystin Ver Linden (la storia della fuggitiva Alice dalle piantagioni americane, in cui i neri venivano tenuti dopo la fine della schiavitù, con l’attivista Frank, e la scoperta delle bugie che l’hanno costretta in schiavitù e le promesse di una liberazione), Sharp Stick (di Lena Dunham, che con il suo approccio provocatorio esplora la vulnerabilità di Sara Jo 26enne di Los Angeles, che fa da caregiver a Zach, un bambino con disabilità intellettiva e nel frattempo, desiderosa di perdere la verginità, intraprende una relazione con Josh, il padre di Zach) e Fresh (di Mimi Cave, un thriller che descrive i pericoli che le donne possono affrontare sulla scena degli appuntamenti moderni, in un’allegoria di mercificazione dei propri corpi). Tra gli altri, da segnalare, Final Cut di Michel Hazanavicius (storia di una troupe cinematografica a basso costo che viene attaccata dagli zombie) e 2nd Chance di Ramin Bahrani, (documentario che racconta la storia di un proprietario di una pizzeria in bancarotta che inventa il giubbotto antiproiettile).

Golden Globes

Nel frattempo, hanno trionfato ai Golden Globes Il potere del cane (miglior film drammatico, miglior regista a Jane Campion e miglior attore non protagonista a Kodi Smith-McPhee, su Netflix) e West Side Story di Steven Spielberg (miglior film commedia o musicale). Per le nomination agli Oscar bisognerà aspettare invece l’8 febbraio, anche se, oltre ai due principali vincitori dei Golden Globes, potrebbero esserci anche Belfast di Kenneth Branagh, Dune di Denis Villeneuve, Don’t look up di Adam McKay e Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

Berlin International Film Festival

M. Night Shyamalan, regista de Il Sesto Senso, sarà presidente di giuria al Berlin International Film Festival, in programma dal 10 al 16 febbraio. Diciotto titoli in concorso, tra i quali Leonora addio di Paolo Taviani, mentre Dario Argento presenterà Occhiali neri, in Berlinale Special Gala. Diverse le “prime” francesi, tra cui il film d’apertura Peter Von Kant (adattamento di Francois Ozon dell’opera di Rainer Werner Fassbinder Le lacrime amare di Petra von Kant, dove la stilista Petra diventa il regista Peter, interpretato da Denis Menochet) ed i nuovi film di Rithy Pahn, Hong Sangsoo, Denis Côte, Claire Denis, Ursula Meier, Andreas Dresen e Ulrich Seidl. Per quanto riguarda l’Italia, sono da segnalare, nella sezione Panorama, l’opera seconda di Chiara Bellosi, Calcinculo, e a Panorama Dokumente il documentario Nel mio nome di Nicolò Bassetti che parla di autodeterminazione di genere attraverso l’esperienza di Nic, Leo, Andrea e Raff e la loro unione. Nella sezione Generation, sarà presentato il corto Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella, storia d’amore tra Pietro e Tommaso, in equilibrio tra desiderio e paura, mentre nella sezione Berlinale Classics verrà poi presentato il restauro di Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini. La francese Isabelle Huppert verrà insignita con l’Orso d’oro alla carriera.

Festival di Cannes

Il direttore Thierry Fremaux è già al lavoro per la nuova edizione del Festival di Cannes (dal 17 al 28 maggio). Sulla Croisette si stanno già seguendo diversi autori e titoli statunitensi di alto profilo e, nel frattempo, si cerca di placare le polemiche e siglare un nuovo accordo con Netflix per tornare a presentare al festival le produzioni della piattaforma streaming. Manca ancora qualche mese, ma iniziano già a circolare i nomi di alcuni film che potrebbero essere presentati: Decision to leave (di Park Chan-wook, la storia di un detective che, nel corso delle indagini sulla morte di un uomo in montagna, incontra la moglie del morto ed inizia a sospettare di lei), Elvis (di Baz Luhrmann, dramma musicale sulla vita di Elvis Presley, con Tom Hanks nei panni del manager del cantante) e Triangle of Sadness (della Palma d’Oro Ruben Östlund, film satirico sul mondo della moda).

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Appuntamento a fine estate con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto – 10 settembre), dove è prevista la presentazione di Persuasione, adattamento del romanzo di Jane Austen con protagonisti Dakota Johnson e Henry Golding,e del Pinocchio in stop-motion di Guillermo Del Toro, una versione oscura della classica fiaba, prodotto da Netflix.

Bergamo Film Meeting

In preparazione anche i festival del cinema a Bergamo. Il Bergamo Film Meeting, in programma dal 26 marzo al 3 aprile, presenterà una retrospettiva completa dedicata a Costa-Gravas, maestro del cinema di denuncia e impegno civile e, nella sezione dedicata all’animazione autoriale, a Priit e Olga Pärn, registi estoni che utilizzano uno stile semplice per realizzare opere satiriche e sovversive. Dal 28 aprile all’8 maggio si terrà poi la nona edizione di Orlando. Un’edizione che presenterà anche la tappa bergamasca del progetto Cities by Night Across Borders, un progetto artistico partecipativo, composto dal lavoro dell’artista Valentina Medda.

Oltre a quelli già annunciati, si fanno poi altri nomi di grandi registi che presenteranno le proprie opere nei maggiori festival nel corso del 2022. Iñárritu sta lavorando alla commedia Bardo, che racconta le vicende di un noto giornalista messicano che rientra nel proprio Paese per affrontare la propria identità e l’attualità del Messico. Andrew Dominik dirige Ana de Armas in Blonde, biopic sulla vita di Marylin Monroe (prodotto da Netflix e per questo in dubbio per Cannes), il greco Yorgos Lanthimos racconta in Poor Things la storia di Belle Baxter (interpretata da Emma Stone), una donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico. Infine, si segnalano il ritorno di David Cronenberg con Crimes of the future (con Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart e Scott Speedman) e di Terrence Malick, che rivisita diversi episodi della vita di Cristo in The way of the wind.

Il 2022 cinematografico sembra caratterizzato dunque da un ritorno importante di diversi autori del cinema italiano ed internazionale. Autori che tornano, attraverso la macchina da presa, a confrontarsi con il mondo esterno, a portare sullo schermo complesse tematiche di attualità e ad affrontare a viso aperto un virus che ormai da due anni ha messo in ginocchio le sale cinematografiche, ma che ha visto l’ennesima rinascita di una settima arte sempre alla ricerca di nuove storie e nuovi modi per raccontarle. Una rinascita che mostra ancora una volta come (con le parole di Carlo Chatrian, direttore artistico della Berlinale) “la cultura sia materia vitale, anche in tempo di pandemia”. Materia viva, sempre alla ricerca di un cambiamento, di una reazione alla complessità del periodo.

