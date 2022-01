Tremaglia: "Bene i fondi ma per la ciclovia Bergamo-Brescia, ora serve consorzio" - BergamoNews

Andrea Tremaglia, presidente di Fratelli d’Italia Bergamo commenta lo stanziamento di tre milioni di euro per la ciclovia della cultura di Bergamo Brescia 2023.

“La capitale della cultura 2023 avrà successo soprattutto se sarà il lancio dei nostri territori in vista delle Olimpiadi del 2026 – afferma Andrea Tremaglia -. Molto bene la conferma arrivata da Roma di 3 milioni per la “ciclovia della cultura” di Bergamo Brescia 2023, che si sommano ai 6 già previsti da Regione Lombardia su questo importante progetto. A questo riguardo Fratelli d’Italia ribadisce l’auspicio di un coinvolgimento maggiore dei territori di entrambe le province rispetto a quanto visto fino ad oggi per la redazione del dossier che verrà presentato al Ministero”.

“Quello dell’anno prossimo infatti è un appuntamento nazionale che deve essere il banco di prova di sinergie e buone pratiche in vista dell’appuntamento internazionale delle Olimpiadi 2026, che avranno in Orio al Serio il proprio hub – conclude Tremaglia -. Per questo riteniamo necessario anche che questa “Strada della cultura” si costituisca in un consorzio tra amministrazioni, enti, associazioni e privati che porti avanti l’eredità del lavoro che verrà svolto”.

