Parlamentari della Lega: "Dal Ministero del Turismo 3 milioni per la ciclovia Bergamo-Brescia" - BergamoNews

Bergamo. “Nell’ambito dei progetti per Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023 abbiamo avuto conferma da parte del Ministro Garavaglia di un importante finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione della ciclovia Bergamo-Brescia”.

“Un finanziamento molto importante ed atteso – dichiarano i parlamentari Roberto Calderoli, Alberto Ribolla, Rebecca Frassini, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Simona Pergreffi, Daisy Pirovano e Tony Iwobi – che è stato stanziato dal Ministero del Turismo a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio e per il quale ringraziamo il Ministro per l’attenzione da sempre riservata al nostro territorio. I 3 milioni si aggiungono ai 6 milioni di Euro già stanziati da Regione Lombardia per il progetto, che è di estrema importanza per il turismo bergamasco, e vanno così a completare il quadro economico dell’opera”.

