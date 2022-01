Lazio-Atalanta, Storia di una ladra di libri o F.B.I? La tv del 22 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 22 gennaio alle 20.45 sarà possibile vedere la partita di calcio fra Lazio e Atalanta, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match verrà trasmesso in diretta da DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l’app su una moderna smart tv, oppure su console come Xbox o PlayStation. In alternativa si potrà collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX o ad altri dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Diretta del match in coesclusiva anche su Sky. Lazio-Atalanta si potrà vedere sui seguenti canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita in diretta streaming collegandosi al portale ufficiale o scaricando l’app in base al tipo di dispositivo che si utilizza per l’accesso. I clienti Sky, invece, potranno fare lo stesso ma affidandosi al servizio Sky Go.

Terza opzione: NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistato il pacchetto ‘Sport’ sarà poi sufficiente selezionare la diretta della gara dalla programmazione.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Lo show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”: un gruppo di veterani, in difficoltà nel reinserirsi nella società, cercano di farsi giustizia da soli colpendo edifici federali, simboli di quel sistema incapace di dar loro un adeguato sostegno…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà l’inchiesta “La Fabbrica del Mondo”. Rifare le cose con le parole è un’impresa. Marco Paolini ci prova per raccontare il presente del nostro pianeta con una serie originale in tre puntate. La trasmissione, ideata e condotta con lo scienziato evoluzionista Telmo Pievani, unisce la narrazione teatrale alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico, alle conversazioni con voci autorevoli della scienza, dell’economia, della letteratura che denunciano il disastro verso il quale siamo lanciati.

Su La 7 alle 21.15 andrà in onda “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Storia di una ladra di libri”; su Italia1 alle 21.25 “Cattivissimo me 2”; su Rai4 alle 21.20 “Miss Bala – Sola Contro Tutti”; su Iris alle 20.55 “The game – Nessuna regola”; e su Italia2 alle 21.10 “Il killer della metropolitana”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il Paradiso di Dante”, nel lavoro coreografico di Virgilio Sieni, ricompone il corpo secondo una lontananza che è propria dell’aura, un luogo definito dal movimento, da ciò che è mutevole. Un viaggio che si conclude nello spazio senza tempo della felicità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la sere “Lie to me – Rivelazioni pericolose”; su La5 alle 21.35 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

